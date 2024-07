In queste ore l’atleta egiziana Nada Hafez ha rivelato di aver preso parte alle Olimpiadi 2024 durante il suo settimo mese di gravidanza.

L’atleta egiziana incinta alle Olimpiadi 2024

La schermitrice egiziana Nada Hafez ha sorpreso tutto il mondo dopo essere stata eliminata nella sciabola individuale poche ore fa alle Olimpiadi 2024. Ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha espresso la sua gioia per questa nuova avventura a seguito dello scontro con la statunitense Elizabeth Tartakovsky.

Nella gallery sui social la vediamo mentre saluta il pubblico commossa e nella descrizione del post leggiamo il suo lungo discorso. Ha affermato di non essersi pentita, nonostante la fatica, di aver dovuto bilanciare lo sport e la vita privata. Ritiene che ne sia valsa la pena e ha ringraziato il marito e la famiglia per essere riuscita a raggiungere questo punto della gara:

Quelle che a voi sembrano due persone sulla pedana, in realtà erano tre! Eravamo io, la mio avversaria e il mio piccolo bambino che ancora deve venire al mondo! Io e il mio bambino abbiamo dovuto affrontare la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive.

La foto di Nada Hafez alle olimpiadi 2024

Le montagne russe della gravidanza sono già dure di per sé, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita privata e sport è stato davvero faticoso, ma ne è valsa la pena. Scrivo questo post piena di orgoglio. Sono fortunata ad aver condiviso la fiducia di mio marito e quella della mia famiglia per essere riuscita ad arrivare fin qui”.

Non è la prima volta che si parla di genitorialità alle Olimpiadi di Parigi 2024 in quanto la velocista Allyson Felix ha fatto in modo che venisse lanciato il nido del villaggio olimpico. Un luogo in cui gli atleti possono trascorrere del tempo insieme ai figli. Chissà, forse anche Nada Hafez la prossima edizione potrà giocare con il proprio bambino nei momenti liberi se deciderà di gareggiare ancora una volta a questa importante manifestazione. Seguiteci per altre news.