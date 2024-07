Un amatissimo Cavaliere del Trono Over potrebbe lasciare Uomini e Donne e non tornare per la prossima edizione

Secondo le recenti indiscrezioni, un amato Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe lasciare il programma e non fare ritorno per la prossima edizione del dating show.

Un noto Cavaliere lascia Uomini e Donne?

Manca sempre meno al ritorno ufficiale di Uomini e Donne. Esattamente tra un mese infatti inizieranno le registrazioni della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre. In questi giorni nel mentre sono già emerse alcune indiscrezioni su quello che vedremo in tv. Stando a quanto si mormora infatti proprio nella prima puntata il pubblico avrà modo di ritrovare alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, che arriveranno in studio per degli accesi faccia a faccia. Ma non solo.

I telespettatori infatti scopriranno anche chi saranno i nuovi tronisti del Classico, e stando alle ultime news pare che quest’anno potrebbe anche tornare il Trono gay. In più sapremo chi farà ritorno nel parterre di Dame e Cavalieri dell’Over e chi invece saranno i nuovi volti della trasmissione. Di recente però è giunta anche una notizia che sta facendo discutere e che potrebbe non far piacere a gran parte dei fan del dating show.

Stando a quanto è emerso infatti un amatissimo Cavaliere del Trono Over potrebbe lasciare Uomini e Donne. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessandro Rausa. Il gentleman da tempo è nel cuore del grande pubblico, tuttavia quest’anno potrebbe non tornare a far parte del parterre del programma. Di recente infatti Alessandro ha trovato l’amore con la Dama Maria Teresa, tuttavia era stata la stessa Maria De Filippi a chiedere alla coppia di continuare a far parte del cast della trasmissione.

Rausa però a settembre potrebbe non tornare in studio e di certo la sua assenza non passerà inosservata. Precisiamo però che a oggi da parte della redazione non è ancora giunta alcuna conferma e vi invitiamo dunque a considerare le voci di corridoio come tali.