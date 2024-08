Con una “calma olimpica” da far invidia, l’arciere non si è lasciato intimorire da un’ape che lo tormentava mentre scoccava la freccia, durante la gara alle Olimpiadi. L’atleta ha svolto il suo tiro come se nulla fosse e il video è diventato virale.

Olimpiadi: l’ape tormenta l’arciere

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della simpatica somiglianza tra l’arciere Mauro Nespoli ed Eminem (almeno secondo i tabloid americani). Ora però è un suo collega ad aver attirato l’attenzione. Parliamo del sudcoreano Kim Je-deok, che nel corso di queste Olimpiadi di Parigi 2024 è stato protagonista di un episodio decisamente curioso.

La maggior parte di noi probabilmente se la sarebbero data a gambe levate, lui invece con “calma olimpica”, giusto per restare in tema, non si è lasciato di certo scoraggiare. Mentre si trovava a mantenere viva la concentrazione per scoccare la sua freccia e arrivare a bersaglio, con il vento avrebbe potuto ostacolarlo, l’atleta delle Olimpiadi si è trovato ad avere a che fare con… un’ape!

Un imprevisto che Kim Je-deok non aveva di certo in programma e che avrebbe potuto mettere a repentaglio quanto fatto fino a quel momento alle Olimpiadi di Parigi. Nonostante la presenza dell’insetto, però, non si è fatto prendere dall’ansia o preoccupazioni. L’arciere infatti è riuscito comunque a realizzare un tiro perfetto! In questa disciplina sappiano che il minimo movimento o spostamento può cambiare la traiettoria della freccia, ma stavolta non c’è stato alcun tipo di problema.

Si trattava peraltro di una situazione molto delicata alle Olimpiadi. La Corea del Sud si trovava ad affrontare la Cina ed era persino in vantaggio. Solo due tiri distanziavano dalla vittoria e a soli 20 anni il giovane Kim Je-deok, si trovava dunque in un momento particolarissimo. Nel momento in cui era pronto per scoccare la freccia, ecco lì l’ape che ha cominciato a ronzargli intorno. Lui ha provato ad allontanarla ma con scarso risultato, dato che l’insetto si è spostato sulla mano che reggeva l’arco. Le opzioni erano molteplici, eppure lui è stato freddissimo.

아니‼️제덕쿵야

벌🐝은 그냥 다가와도 무섭고 그런데…

손에 앉았는데도 심박수 변화없이 평정심 유지하고 10에 쏴버리다니🥹

김제덕 선수👏🏻👏🏻👏🏻끝까지 화이탱🏹🎯 pic.twitter.com/xqUEC2RHGm — 웅댕이💙 (@Hero__rang_) July 29, 2024

Una compostezza quasi da far invidia, dato che ha centrato i 10 punti. Così come il suo compagno poco dopo. Questo gli ha permesso di arrivare alla vittoria finale con la Corea del Sud. Poco dopo ha raccontato di avere fatto un tentativo nel cacciarla, ma con scarsi risultati: “Quando mi si è posata sulla mano, mi sono ricordato che queste sono le Olimpiadi”.

Che dire? Complimenti a Kim Je-deok per la freddezza!