In queste ore Lino Giuliano ha deciso di rispondere alle domande dei fan sui social, quando a un tratto ha rivelato di non aver mai conosciuto il figlio di Alessia Pascarella. L’ex volto di Temptation Island ha poi spiegato il motivo.

La rivelazione di Lino Giuliano

Tra i principali protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono stati Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Il percorso dei due ha fin da subito appassionato tutti i telespettatori e non sono mancati i colpi di scena. Tuttavia il viaggio nei sentimenti si è concluso in maniera inaspettata, quando proprio Alessia ha deciso di chiudere la relazione con Lino. Anche dopo la fine del reality show la coppia ha confermato la decisione presa al falò e a oggi pare che la Pascarella e Giuliano abbiano voltato pagina. Solo qualche giorno fa era sembrato che Lino avesse iniziato a frequentare l’ex tentatrice Maika, tuttavia nelle ultime ore sembrerebbe che i due siano già ai ferri corti.

In attesa di saperne di più, sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Come di certo in molti sapranno, la Pascarella è mamma di un bellissimo bambino, nato da una precedete relazione. Lino Giuliano intanto, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha ammesso di non aver mai conosciuto in 4 anni il figlio di Alessia e ha così spiegato il motivo. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Che rapporto avevo con il figlio di Alessia? Visto che non eravamo una coppia sicura e litigavamo h24 non l’ho mai conosciuto per mia scelta. Se non eravamo sicuri noi non volevo che il bambino si potesse trovare in delle situazioni strane e quindi affezionarsi a me e poi dopo rimanerci male perché non andavamo d’accordo. Lei lo sa”.

Il web intanto si chiede cosa accadrà nei prossimi giorni tra Lino Giuliano e Maika. La conoscenza tra i due sarà giunta al termine? Non resta che attendere per saperne di più in merito.