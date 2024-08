La gioia e poi le lacrime amare. Nel giro di pochi secondi si racchiude così l’avventura alle Olimpiadi della ginnasta della Romania, Ana Barbosu. Convinta del terzo posto ha gioito, ma poco dopo è stata beffata con un cambio punteggio.

Oggi si è tenuta una finale importantissima alle Olimpiadi di Parigi 2024, dedicata alla ginnastica artistica e più precisamente nell’attrezzo della trave. A trionfare la nostra Alice D’Amato, terza Manila Esposito. Un tripudio tricolore che ha fatto esplodere i festeggiamenti dei tifosi italiani. Per Ana Barbosu però non è stato lo stesso.

Il sogno dell’atleta della Romania si è infranto nel giro di pochissimi secondi. Era certa di aver vinto il bronzo (andato poi alla Esposito), ma nel giro di pochi secondi tutto e cambiato. La Barbosu alla Olimpiadi è passata dai festeggiamenti a un pianto incontrollabile.

Si è trattato in generale di una gara piuttosto particolare, dove a sbagliare è stata persino Simone Biles, che si è dovuta accontentare di un quinto posto. Ma cosa è successo nel dettaglio ad Ana Barbosu? Tutto ha avuto origine quando il punteggio della statunitense Jordan Chiles ha subito una correzione. Dopo la sua performance Ana era terza ed era certa già di avere tra le mani un bronzo. Ma alla fine, in una frazione di secondo, la giuria ha deciso di sistemare il punteggio e accogliere l’appello degli Stati Uniti.

Si è trattato di una scena che a riguardarla fa tenerezza. Ana Barbosu, come mostrato da questo video, ha iniziato a sventolare la bandiera della Romania, felicissima di aver ottenuto un risultato importante per il suo Paese. Ma, poco dopo, quell’ondata di gioia si è trasformata in disperazione.

I am happy for Jordan Chiles but at the sam time sad for Ana Barbosu of Romania. She thought she got the bronze medal. But because of the score change for Jordan Chiles, Ana was bumped down to 4th. pic.twitter.com/v2IslH7Z2b