Qual è il programma di oggi e domani delle Olimpiadi di Parigi 2024? Quali sono le gare che vedranno anche gli Azzurri provare a guadagnare qualche medaglia o andare avanti nel percorso dei Giochi Olimpici? Ecco tutti gli eventi della terza giornata del 29 luglio 2024 e gli orari (QUI PER SAPERE DOVE VEDERLE).

Olimpiadi Parigi 2024: programma del 29 luglio – mattino

Cosa prevede la terza giornata del 29 luglio delle Olimpiadi di Parigi 2024? Si parte alle 08:30 con le primissime gare e si concluderà alle 23:48 con l’ultimo appuntamento della serata. Vediamo il programma completo.

08.30 BADMINTON

Doppio misto, fase a gironi

Singolare femminile, fase a gironi

Doppio maschile, fase a gironi

Singolare maschile, fase a gironi (Giovanni Toti)

Doppio femminile, fase a gironi

Nel corso della giornata avremo ancora:

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile ( Samuele Cottafava / Paolo Nicolai ) SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: trentaduesimi PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Giappone-Germania VOLLEY – Fase a gironi femminile: Turchia-Paesi Bassi

) 09.15 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, gara a coppie miste: qualificazioni

09.25 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: trentaduesimi

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, ottavi di finale ( Italia -Kazakistan) CANOTTAGGIO – Singolo senior maschile, Semifinali E/F TIRO A VOLO – Trap maschile, qualificazioni ( Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ) TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, finale

-Kazakistan) 09.54 CANOTTAGGIO – Singolo senior femminile, Semifinali E/F

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno in elenco ancora le seguenti gare in programma, per la giornata del 29 luglio:

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Irlanda-Australia JUDO – 57 kg femminile, eliminatorie ( Veronica Toniolo ) JUDO – 73 kg maschile, eliminatorie ( Manuel Lombardo ) TENNISTAVOLO Singolare maschile, trentaduesimi Singolare femminile, trentaduesimi ( Giorgia Piccolin )

10.20 CANOTTAGGIO – Due senza senior maschile, ripescaggi

10.25 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: 16mi di finale ( Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile )

) 10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Giappone-Cina CANOTTAGGIO – Due senza senior femminile, ripescaggi

10.40 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri maschile, ripescaggi

Nella seconda parte della giornata del 29 luglio, alle Olimpiadi 2024 vedremo ancora le seguenti discipline:

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Nigeria-Australia BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile BOXE – 60 kg femminile, ottavi TUFFI – Piattaforma 10 m sincro maschile, finale EQUITAZIONE – Concorso completo, salto ostacoli: finale a squadre e qualificazione individuale PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Slovenia-Croazia CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri femminile, ripescaggi NUOTO – Batterie 400 misti femminili ( Sara Franceschi )

11.13 NUOTO – Batterie 100 dorso femminili

11.20 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, ripescaggi

11.28 NUOTO – Batterie 800 stile libero maschili ( Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio )

) 11.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, ripescaggi

11.40 CANOTTAGGIO – Otto maschile, batterie ( Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale , con Alessandra Faell a al timone)

, con al timone) 11.48 BOXE – -63,5 kg maschile, ottavi

Come proseguirà ancora la terza giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024?

Olimpiadi 2024: il programma del pomeriggio

Dopo aver visto il fitto programma della mattinata, vediamo come procede nel pomeriggio. Scopriamo tutte le altre gare delle Olimpiadi di Parigi 2024:

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile CANOTTAGGIO – Otto femminile, batterie ( Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca , con Emanuele Capponi al timone) TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri maschile, finale SKATEBOARD – Street maschile, preliminari TENNIS – Singolare maschile, secondo turno Singolare femminile, secondo turno Doppio maschile, secondo turno Doppio femminile, primo turno Doppio misto, primo turno



Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno in programma per la terza giornata:

12.05 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: 16mi di finale ( Tommaso Marini, Guillame Bianchi, Filippo Macchi )

) 12.15 VELA – Skiff femminile, regate ( Jana Germani/ Giorgia Bertuzzi )

) 12.36 BOXE – -92 kg maschile, ottavi di finale ( Diego Lenzi )

) 12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: India-Argentina

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Brasile-Kenya

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Spagna-USA

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Germania vs Belgio

Si prosegue con:

14.00 BADMINTON

Doppio misto, fase a gironi

Singolare femminile, fase a gironi

Doppio maschile, fase a gironi

Singolare maschile, fase a gironi

Doppio femminile, fase a gironi PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Egitto-Danimarca RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Gran Bretagna-Sudafrica PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Francia- Italia

Successivamente tra le altre discipline della giornata delle Olimpiadi 2024 abbiamo:

14.05 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: ottavi di finale VELA – Skiff maschile, regate

14.10 CICLISMO – MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile (Luca Braidot, Simone Avondetto)

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, quarti e semifinali

14.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Australia-Irlanda

14.55 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: ottavi di finale

Alle Olimpiadi 2024 vediamo ancora:

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile EQUITAZIONE – Concorso completo, salto ostacoli: finale individuale RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Giappone-Brasile



15.30 BOXE – 60 kg femminile, ottavi CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale ( Raffaello Ivaldi ) RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Francia-USA

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: USA-Spagna

15.43 VELA – Windsurf femminile, regate ( Marta Maggetti )

) 15.55 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: quarti di finale

Alle Olimpiadi 2024 non ci si annoia di certo, perché le altre gare prevedono, dalle ore 16:00:

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Svezia-Spagna JUDO – -57 kg femminile, final block JUDO – -73 kg maschile, final block RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Canada-Cina TENNISTAVOLO – Doppio misto, semifinale

16.01 VELA – Windsurf maschile, regate ( Nicolò Renna )

) 16.02 BOXE – -63,5 kg maschile, ottavi di finale

16.20 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: quarti di finale

16.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Nuova Zelanda-Fiji

16.48 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

16.50 BOXE – +92 kg maschile, ottavi di finale

E sul finire del pomeriggio vediamo ancora:

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Gran Bretagna-Australia SKATEBOARD – Street maschile, finale TENNISTAVOLO – Doppio misto, semifinale VOLLEY – Fase a gironi femminile: USA-Cina



17.11 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

17.15 BASKET – Fase a gironi femminile: Canada-Francia

17.20 CANOA SLALOM – C1 maschile, finale

17.30 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre maschile, finale HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Sudafrica-Argentina



Il programma della terza giornata: le gare della sera

Per quanto riguarda la sera, ci sono tantissime altre gare, tutte da seguire, che vedranno atleti di tutto il mondo provare ad andare avanti con le sfide o, magari provare a contendersi un titolo.

Dalle 18:30 alle 19:50 il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024, prevede:

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Cina-Paesi Bassi

19.00 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: semifinali PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Francia-Norvegi SURF – Shortboard maschile, round 3 TENNIS – Singolare maschile e singolare femminile, secondo turno

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Germania-Paesi Bassi

19.50 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: semifinali

A seguire i match della giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 prevedono anche alcune finali, ai seguenti orari:

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile BOXE – 60 kg femminile, ottavi di finale RUGBY A 7 – Semifinale 9° posto TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, sedicesimi

20:05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Ungheria-Canada

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Francia-Belgio

20.30 RUGBY A 7 – Semifinale 9° posto NUOTO – 400 misti femminile, finale 20.40 NUOTO – 200 stile libero maschile, finale

20.48 BOXE – 63,5 kg maschile, ottavi

20.50 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: finale per il bronzo

20.57 NUOTO – 100 dorso femminile, semifinali

Durante la terza giornata del 29 luglio ecco quali sono le altre gare in programma alle Olimpiadi 2024:

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: USA-Giappone BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Ungheria RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 1 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Francia-Serbia

21.15 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: finale per il bronzo

21.19 NUOTO – 100 dorso maschile, finale

21.20 BOXE – +92 kg maschile, ottavi

21.25 NUOTO – 100 rana femminile, finale

21.30 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 2

21.41 NUOTO – 200 stile libero femminile, finale

21.45 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: finale per l’oro

Infine nell’ultima fase della terza giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024, si conclude con:

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 3

RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 3 22.10 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: finale per l’oro

22.30 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 4

23.48 SURF – Shortboard femminile, round 3

Questo dunque il programma completo della giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024.