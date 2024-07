Arriva la prima medaglia d’argento per gli Azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024. A conquistarla è Filippo Ganna nel ciclismo con la gara a cronometro individuale.

Filippo Ganna vince l’argento alle Olimpiadi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono entrate nel vivo e oggi ci hanno regalato una prima medaglia azzurra! L’Italia ha conquistato l’argento con Filippo Ganna nel ciclismo. La “Locomotiva di Verbania” ha ottenuto il secondo posto nella gara di cronometro individuale, che ha visto il dominio assoluto del belga Remco Evenepoel.

Una sfida non di certo facile per Filippo Ganna, dato che da ieri le Olimpiadi 2024 si trovano a dover combattere con la pioggia. Situazione sicuramente non agevole per degli atleti, che sono comunque abituati a gareggiare in qualsiasi condizione climatica. Dietro l’italiano è arrivato l’altro atleta del Belgio, Wout Van Aert.

Insomma per chi è appassionato di ciclismo questa è stata una sfida davvero intensa e importante per il morale degli Azzurri e di Filippo Ganna! Ecco un momento della gara….

Tutto su Filippo Ganna

Soprannominato la Locomotiva di Verbania, cosa sappiamo di lui? Quanti anni ha l’atleta olimpico Filippo Ganna e dov’è nato? Arriva da Verbania ed è un classe 1996. Nato il 25 luglio ha 28 anni di età. È del segno zodiacale del Leone.

Sappiamo anche quanto è alto e qual è il peso di Ganna? Il ciclista è alto 1 metro e 94 centimetri per un peso pari a 83 kg.

Dalla biografia sappiamo ancora che Filippo è il figlio di Marco Ganna, ex-canoista olimpico ai Giochi di Los Angeles 1984.Per quanto riguarda il percorso di studi ha frequentato l’Istituto Lorenzo Cobianchi.

Sulla vita privata sappiamo che Filippo ha una sorella minore di nome Carlotta, fidanzata di Matteo Sobrero. Se ci soffermiamo invece sulla sfera sentimentale pare abbia una fidanzata di nome Rachele.

Dove vive Ganna? Dal 2020 risiede ad Ascona, in Canton Ticino (Svizzera).

Se volete seguire Filippo Ganna sui social potete farlo su Instagram @gannafilippo, dove ha un profilo ufficiale molto seguito. Qui condivide tutto delle sue gare e imprese sportive e qualcosa della sua vita privata, anche se ci tiene molto alla sua privacy.

Per quanto riguarda la carriera Filippo Ganna è salito per la prima volta su una bicicletta da giovane. In quel periodo suo padre Marco era in gara a Los Angeles 1984 nella canoa.

Successivamente nel 2016 Filippo Ganna ha ottenuto il titolo mondiale nell’inseguimento individuale nella gara dei “grandi” e si è ripetuto nel 2018, nel 2019 e nel 2020.

Proprio nel 2019 si è preso l’oro nella cronometro dei campionati mondiali, guadagnando la qualificazione olimpica, che poi gli ha dato l’oro. Tante gare fino al grande sogno centrato nel 2021, quando con il quartetto azzurro Filippo Ganna ha aggiunto il più alto gradino del podio ai Giochi Olimpici di Tokyo e ai Mondiali a Roubaix, confermandosi anche nella crono su strada.

Ora a Parigi ha realizzato un altro sogno straordinario. Filippo Ganna è medaglia d’argento alle Olimpiadi!