Queste Olimpiadi di Parigi non smettono di far discutere. È diventato virale sul web il video di un ballerino durante la Cerimonia di Apertura. Secondo alcuni utenti, in maniera involontaria, avrebbe messo in mostra le parti intime. In realtà si tratta di un grande fraintendimento!

Olimpiadi, la verità sul ballerino

Si sta tanto parlando delle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha visto l’Italia mettere a segno le prime medaglie, nonostante qualche delusione. Durante la Cerimonia di Apertura e nei primi giorni di gara ci sono stati tanti episodi che hanno fatto discutere. E se ieri vi abbiamo parlato del caos intorno alla delegazione inglese (per svariati motivi), ora a far parlare è stata anche la così soprannominata Ultima cena con Drag Queen, dove qualcuno ha accusato uno dei ballerini di un fatto davvero incredibile.

Sul web chi segue le Olimpiadi di Parigi 2024 infatti ha diffuso queste immagini, che potete vedere qui sotto, dove il ballerino in questione ha semplicemente uno strappo nella calza che indossa. Ma apriti cielo, perché il tutto è stato letteralmente stravolto! Qualche utente sui social ha cominciato a fare battutine di pessimo gusto e ha cominciato a diffondere la notizia che in realtà si vedessero le parti intime.

Ecco qui a seguire il video ripreso dalla Cerimonia delle Olimpiadi. Un filmato che fa chiarezza su quanto vi abbiamo appena raccontato a parole e che dimostra appunto sia stato tutto frainteso.

Il famigerato "testicolo in mondovisione" si è rivelato un semplice strappo sulla calza del ballerino. Non so come voi abbiate i testicoli, ma se sono piatti ed estendibili avete un problema. Niente palle quindi, solo quelle che inventate. #Paris2024 #GiochiOlimpici pic.twitter.com/WUesNJQNsI — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 27, 2024

Insomma si è letteralmente trattato di un’illusione ottica, decisamente. Nulla di più e nulla di meno. Questo ha generato grande brusio sui social, ma la realtà ovviamente, come sempre accade, è venuta fuori e no, non ha nulla a che vedere con quanto ripreso da alcuni maliziosi.

Basta davvero poco per far parlare durante un evento di tale portata come le Olimpiadi di Parigi 2024. Un po’ come accaduto ad alcuni atleti inglesi per avere il profilo OnlyFans. Scelta che è stata severamente criticata dalla stampa e dai tabloid britannici!