1 Nuotatore fidanzato ci prova con altre ragazze?

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 procedono spedite. Siamo ormai agli sgoccioli e gli atleti si contendono le ultime medaglie a disposizione. Intanto oltre alle imprese olimpiche, anche la vita privata degli sportivi chiamati in causa è sotto la luce dei riflettori. E a riguardo pare sia emerso un nuovo gossip che riguarda uno dei protagonisti. Non è stato fatto alcun nome, ma pare che un nuotatore molto famoso nonostante sia fidanzato, non si stia comportando granché bene.

Secondo quanto riportato da Ivan Rota per Dagospia, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 un nuotatore fidanzato avrebbe una doppia vita, ma sia stato comunque beccato. Questo perché la trans in questione avrebbe rivelato la frase ricevuta. Ma leggiamo nel dettaglio quanto riportato:

«CHI È IL NUOTATORE, FIDANZATO CON UNA BELLA RAGAZZA, CHE CONTATTA TRANS A CUI INVIA FOTO DEI SUOI PIEDI, DICENDO LORO “LECCAMI LE PINNE”?», si legge nell’anteprima dell’articolo il sito di Roberto D’Agostino, che poi aggiunge ancora qualche altro dettaglio:

Si apprende da Dagospia, che ne riporta la notizia. Ovviamente il tutto è avvolto dal mistero e difficilmente uscirà il nome, anche per questioni di privacy, ma c’è da dire che tutti sono curiosi di scoprire di chi si tratta. Chi sarà il campione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 di cui tanto si parla?. Al momento solo dubbi, ma nessun nome è spuntato fuori. Vedremo se nei prossimi giorni Dagospia o altri siti approfondiranno la notizia e sveleranno qualche cosa in più.

