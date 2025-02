Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, Balorda nostalgia di Olly sostituisce Marco Mengoni e la sua Due vite ad Affari Tuoi come chiusura del programma.

Balorda nostalgia di Olly ad Affari Tuoi

Sabato sera è stata eletta la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025. A trionfare è stato Olly con la sua Balorda nostalgia, che ha conquistato il cuore del pubblico. In queste ore dunque il giovane artista si sta godendo questo importantissimo momento e nei prossimi mesi ad attenderlo ci saranno numerosi impegni, tra cui probabilmente l’Eurovision Song Contest 2025.

LEGGI ANCHE: Lucio Presta torna a parlare dell’addio di Amadeus e punge: “Mal consigliato, soprattutto in casa…”

A oggi però sembrerebbe che il cantante stia ancora valutando il da farsi e nel corso della conferenza stampa a Sanremo, in merito alla possibilità di rappresentare il nostro paese alla kermesse europea, ha affermato:

“Tutto quello che mi è accaduto, pazzesco. Se andrò all’Eurovision? Ancora non ho pensato a questa eventualità. Ho ancora bisogno di metabolizzare l’accaduto. È un onore incredibile però avere questa opportunità e se c’è la possibilità di prendermi del tempo per pensarci lo chiedo”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. A seguito della vittoria a Sanremo 2025, Balorda nostalgia di Olly ha sostituito Due vite di Marco Mengoni ad Affari Tuoi. Fino ad ora infatti al termine di ogni puntata del game show condotto da Stefano De Martino partiva il brano dell’ex vincitore di X Factor. Da ieri però la canzone è stata sostituita proprio con Balorda nostalgia e il pubblico, sempre ben attento, ha immediatamente notato questo dettaglio.

Il giovane artista nel frattempo, dopo aver lasciato la riviera ligure, ha fatto ritorno a casa e in queste ore ha avuto modo di riabbracciare la sua famiglia e i suoi amici. A breve intanto il cantante darà il via al suo tour di club, che ha già registrato il tutto esaurito. Ma come ci stupirà stavolta? Non resta che attendere per scoprirlo.