Durante la puntata di Affari Tuoi Gaetano ha tentato la fortuna e ha quindi provato ad attingere al “lato B” di Stefano De Martino, ma… come sarà finita la partita? Il gesto sarà stato di buon auspicio? Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, Gaetano attinge al lato B di De Martino ma…

Non solo le tante notizie inerenti al Festival di Sanremo 2025 ed Eurovision, altro programma che in queste ore ha attirato l’attenzione è Affari Tuoi per un episodio che si è verificato nel corso della partita.

A giocare tra i pacchisti è Gaetano. Il pacchista ha partecipato per la regione Campania, che Stefano De Martino ben conosce dato che è la sua terra d’origine. E proprio con il conduttore si è tenuto un siparietto che vi spieghiamo passo passo.

La partita come al solito è iniziata con le sei chiamate in cui sono andati via pacchi con cifre importanti (tra cui i 300 mila Euro e i 75 mila Euro) ma anche quelli che non hanno alcun valore nel gioco di Affari Tuoi. In seguito è arrivata anche la prima offerta del dottore da 24 mila Euro, rifiutata però dal concorrente.

Intenzionato ad arrivare fino in fondo, Gaetano ha proseguito a fare le sue mosse, ma ancora una volta ha visto andare via 15 mila Euro prima, poi altri 20 Euro e i 50 Euro. Così ha ricevuto un’altra richiesta del Dottore, che gli ha proposto uno scambio, rifiutato.

A quel punto il giocatore ha detto no. Nel momento in cui De Martino ha annunciato i tre tiri, lui ha portato avanti la sua mossa. Ha fatto di tutto per toccargli in maniera scherzosa e divertita il posteriore. “Tu sei nato con la camicia”, ha detto facendo ridere tutti. Gesto che ha strappato anche una risata allo stesso Stefano.

Nonostante tutto, pare sia servito a poco, dato che sono stati fatti fuori 50 mila Euro, poi 50 Euro e anche i 200 mila Euro! Niente da fare. Nemmeno per le offerte successive del Dottore di Affari Tuoi, dato che Gaetano è stato categorico: “Sono sempre tanti soldi, però per adesso voglio continuare. Rifiuto e vado avanti”.

Nonostante sembrava che la partita si stesse rimettendo dalla parte di Gaetano, la mazzata è arrivata quando uno dei pacchi di Affari Tuoi eliminato conteneva 100 mila Euro. Così è andato fino alla fine. Tra scelte sbagliate (e un cambio pacco) e poca astuzia: il giocatore è tornato a casa con appena 75 Euro. Nemmeno attingere al lato B di Stefano De Martino è servito!