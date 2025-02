La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller si fa sempre più seria e adesso sembrerebbe che i due siano vicini alle nozze. Nel giorno di San Valentino infatti la conduttrice ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato, in cui si nota la coppia indossare le fedine.

Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller?

Sono ormai trascorsi più di due anni da quando Ilary Blasi, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, ha ritrovato l’amore al fianco di Bastian Muller. Dopo un momento iniziale di privacy, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e negli ultimi mesi i due si sono mostrati spesso sui social complici, innamorati e affiatati. Sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra Ilary e il suo compagno e di recente pare che le cose si stiano facendo più serie del previsto.

Stando a un dettaglio emerso in rete nelle ultime ore, pare che la Blasi sia vicina alle nozze con Muller. Il motivo? Uno scatto social che ha attirato l’attenzione del web. In occasione di San Valentino infatti Ilary ha condiviso sui suoi profili una foto che non lascia spazio all’immaginazione. Nel post infatti si nota la coppia indossare delle fedine, che stando alle indiscrezioni i due si sarebbero scambiati lo scorso novembre, in occasione del secondo anniversario.

A quel punto il gossip è impazzato è c’è chi giura che Ilary Blasi e Bastian Muller siano vicini alle nozze. Tuttavia per il matrimonio si dovrà attendere ancora diverso tempo. A oggi infatti la conduttrice non ha ancora ottenuto il divorzio da Francesco Totti e fino ad allora dunque non le sarà possibile risposarsi. Di certo però tra Ilary e Bastian sembrerebbe esserci una grande sintonia e presto, chissà, la presentatrice potrebbe davvero indossare nuovamente l’abito bianco.

Al momento intanto la Blasi e Muller si godono il loro amore e a questa meravigliosa coppia facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.