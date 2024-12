Ultima data del tour 2024 per Olly e proprio durante una canzone del concerto a Roma, lui è scoppiato a piangere. I fan, infatti, stavano cantando a squaciagola il suo pezzo e il cantante non è riuscito a trattenersi per l’emozione. Ecco il video di quel momento.

Le lacrime di Olly al concerto mentre i fan cantano la sua canzone

Ieri, domenica 22 dicembre, Olly ha concluso il suo tour 2024 nei club. Per questa serata finale il cantante si trovava a Roma nella sua terza tappa (ne aveva aggiunte due per il tutto esaurito). Ed è stato un evento davvero bello ed emozionante. Così emozionante che lui stesso a un certo punto è scoppiato il lacrime.

Come si vede in un video postato sul web (e girato da una fan presente al concerto), l’artista si stava esibendo nella sua “Devastante”, tratta dal suo ultimo album “Tutta Vita”, e il pubblico si è messo a cantare ogni singola parola del brano. A questo punto lui li ha lasciati cantare ed è scoppiato a piangere.

Per Olly questo è stato un momento di grande immensità dove ha potuto “toccare con mano” il grande affetto che i fan hanno nei suoi confronti. Il pianto quasi liberatorio è la conseguenza dell’emozione provata per il bene che tutte le persone presenti al concerto e non solo gli vogliono.

Il cantante, come sappiamo, sarà tra gli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo che si terrà a febbraio del 2025. La canzone che porterà si intitola “Balorda Nostalgia”. E lui, intanto, ha già annunciato le date del suoi prossimi tour musicali. Se ne terrà uno sempre nei club nel mese di maggio, poi ce ne sarà uno nei palazzetti a ottobre con alcune date già sold out. Inoltre ne ha annunciato un terzo per addirittura il 2026 nel mese di marzo.