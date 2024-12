Raggiunto dai microfoni de La Volta Buona, Luca Favilla lancia frecciate alla coppia Bianca Guaccero – Giovanni Pernice e a Pasquale La Rocca. Ecco cosa è accaduto e le parole del maestro.

La frecciata di Luca Favilla

Due dei protagonisti assoluti di questa edizione di Ballando con le Stelle sono stati senza dubbio Luca Favilla e Federica Nargi. Il ballerino e la modella infatti settimana dopo settimana hanno conquistato il cuore del pubblico e con le loro esibizioni hanno sempre convinto a pieno tutti quanti, dai fan del programma ai giudici. In molti dunque speravano che fossero proprio Luca e Federica ad alzare la coppa ma purtroppo le cose sono andate in maniera diversa. A vincere il talent show di Milly Carlucci sono stati infatti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre Favilla e la Nargi si sono dovuti accontentare del gradino più basso del podio e hanno conquistato il terzo posto.

Subito dopo la finale, la coppia è stata raggiunta dai microfoni de La Volta Buona e a quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato che è stato mostrato oggi nel corso della nuova diretta del programma di Caterina Balivo. A non passare inosservata è stata infatti una frase di Luca, che ha affermato: “Sono contento di essere arrivato qua a questo punto, senza baci, senza innamoramenti, senza nessun tipo di annuncio”.

Le dichiarazioni di Luca Favilla hanno immediatamente attirato l’attenzione e sembrerebbero essere una vera frecciata non solo alla coppia Guaccero – Pernice, ma anche a Pasquale La Rocca. Come è noto infatti in questi mesi è nato l’amore tra Bianca e Giovanni, che oggi sono una coppia a tutti gli effetti. Per di più sabato sera, nel corso della finale, proprio Pasquale ha annunciato il suo addio al talent show, poco prima del verdetto finale.

Secondo qualcuno dunque Luca avrebbe lanciato una bordata non solo alla Guaccero e a Pernice, ma anche al collega La Rocca, che poco fa ha scritto un lunghissimo post per elogiare la Nargi e Favilla.