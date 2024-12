In queste ore Barbara d’Urso ha rivelato con una storia sui social di aver ricevuto un nuovo Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia. Si tratta del 14° premio consegnato alla conduttrice partenopea.

Nuovo Tapiro a Barbara d’Urso

È ormai trascorso un anno e mezzo da quando Barbara d’Urso ha detto addio a Pomeriggio Cinque e a Mediaset. Da quel momento la conduttrice ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita e solo nelle ultime settimane si è spesso parlato di lei. Di recente infatti la presentatrice è diventata nonna per la seconda volta e attualmente si sta godendo i suoi nipotini. Ma non solo. Lo scorso ottobre Barbara è anche arrivata per la prima volta a Ballando con le Stelle, dove ha ricoperto il ruolo di ballerina per una notte. Anche in questa occasione la d’Urso è riuscita a conquistare tutto il pubblico e senza dubbio in molti sperano di vederla il prossimo anno come concorrente ufficiale del talent show di Milly Carlucci.

Qualche settimana fa come se non bastasse si è anche parlato di un imminente ritorno in tv della conduttrice. Stando alle indiscrezioni, nei mesi a venire Barbara potrebbe tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto e di certo tutti i fan attendono con ansia questo momento. In attesa di saperne di più però nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Con una storia pubblicata sui suoi profili social, Barbara d’Urso ha fatto sapere di aver ricevuto un nuovo Tapiro d’Oro da parte di Striscia La Notizia. Valerio Staffelli ha infatti raggiunto la conduttrice e le ha consegnato il premio (si tratta del 14° che la presentatrice riceve).

Attualmente non è ancora ben chiaro quando andrà in onda il servizio su Canale 5. Di certo però a breve ne sapremo di più in merito.