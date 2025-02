Nel corso del nuovo daytime di Amici 24, Antonio si è presentato davanti alla commissione di prof per affrontare l’esame. Il ballerino tuttavia è stato eliminato dalla scuola.

Antonio lascia Amici 24

Altro daytime di Amici 24 intenso quello andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Ormai come sappiamo manca un mese alla partenza del Serale del talent show di Maria De Filippi e alcuni degli allievi della scuola hanno già ottenuto la tanto ambita maglia dorata. Negli ultimi giorni però in casetta è accaduto qualcosa di inaspettato. Ai cantanti e ai ballerini è stato chiesto di stilare una personale classifica con i nomi dei loro compagni che vorrebbero al Serale.

A quel punto è emerso che ben 7 protagonisti di questa edizione sono stati esclusi dall’elenco e a quel punto sono stati costretti a prendere la maglia rossa della sfida. Ognuno di loro dunque, come richiesto da Alessandra Celentano, dovrà sostenere un esame per dimostrare di essere meritevole di restare all’interno della scuola. Ieri sono così iniziate le verifiche e a sorpresa Mollenbeck ha dovuto lasciare il programma.

Oggi nel nuovo daytime ad affrontare l’esame è stato Antonio. Anche in questo caso però le cose non sono andate come previsto e il ballerino è stato eliminato da Amici 24. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Dopo essersi esibito per tre volte, Antonio ha ricevuto i giudizi dei prof. Mentre Deborah Lettieri ha dichiarato di voler far proseguire al suo allievo la corsa al Serale, sia Alessandra Celentano che Emanuel Lo hanno messo un freno e hanno così negato al ballerino l’accesso alla fase finale.

Antonio ha ricevuto un no definitivo dalla maestra Celentano e per questo deve lasciare la scuola di Amici24 pic.twitter.com/govFVN9vnZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 19, 2025

Antonio viene così ufficialmente eliminato dal programma e lascia definitivamente la scuola. Ma cosa accadrà nel corso degli esami degli altri allievi e chi otterrà la maglia dorata? Non resta che attendere per scoprirlo.