Un po’ di caos e sorpresa a Uomini e donne nelle puntate del 18 e del 19 febbraio. Infatti Francesca ha annunciato di volersi ritirare e lasciare quindi il trono. A un certo punto, però, ha deciso di fare la scelta. Ecco cosa è successo.

La scelta a sorpresa di Francesca dopo aver annunciato di voler lasciare il trono

Nelle ultime due puntate di Uomini e donne c’è stata davvero molta confusione riguardo il trono di Francesca. Da un po’ di tempo lei ha avuto problemi con il suo corteggiatore Gianmarco e infatti ci sono stati stati molti litigi al centro dello studio. Poi, nella puntata del 18 febbraio, lei ha accusato lui di far parte di un’agenzia e quindi ha espresso dubbi sulla verità dei suoi sentimenti, unendoli al fatto che avesse fatto il provino per essere tronista.

Sempre ieri è andata in onda una prima parte della puntat successiva di cui abbiamo visto il continuo oggi, 19 febbraio. In pratica Francesca ha di nuovo messo in dubbio la veridicità di Gianmarco riguardo l’interesse nei suoi confronti. Ma non solo, ha anche annunciato di voler lasciare il trono.

Queste dichiarazioni hanno lasciato tutti un po’ sorpresi. Ma probabilmente non c’è stata la reazione che la tronista si aspettava. Gianmarco, infatti, ha preso atto della cosa senza dire niente. Gianluca all’inizio è rimasto in silenzio poi, anche un po’ punzecchiato, ha detto che non avrebbe avuto problemi a volerla conoscere fuori.

Ci sono stati momenti di tensione perché Gianmarco è stato attaccato per non aver battuto ciglio e non aver chiesto di provare la conoscenza fuori, dimostrando di non avere davvero interesse verso di lei come invece diceva. Gianluca, invece, è stato accusato di essere stato un po’ freddo e quindi quasi come se avesse detto della conoscenza fuori per cortesia.

Insomma alla fine Francesca ha deciso di salutare Gianmarco e invece è rimasta a parlare con Gianluca. A sopresa la tronista di Uomini e donne ha fatto la scelta che è appunto Gianluca. Lui ha accettato e si sono baciati.