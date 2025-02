A seguito del lungo post condiviso sui social poche ore fa da Beatrice Luzzi, Anita Olivieri interviene per replicare all’attrice e lancia una frecciatina. Ecco cosa sta accadendo e il botta e risposta tra le due ex gieffine.

La replica di Anita Olivieri

In queste ore a non passare inosservato è stato un botta e risposta tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando l’opinionista del Grande Fratello è stata accusata da diversi utenti del web di non aver bacchettato abbastanza Alfonso D’Apice per via dei suoi comportamenti all’interno della casa. A quel punto l’attrice, stufa di essere presa di mira, ha pubblicato sui social un lunghissimo sfogo, durante il quale ha espresso il suo punto di vista. Ma non solo.

Beatrice ha anche menzionato i vari litigi avuti con i suoi ex compagni lo scorso anno e ha così fatto anche il nome di Anita, affermando: “Ad Anita che mi ha insultata ripetutamente come donna, madre e professionista il massimo che le ho detto è che non aveva cifra poetica (né le mutande)”. Naturalmente le dichiarazioni della Luzzi hanno fatto il giro del web, arrivando anche all’ex gieffina.

Anita Olivieri ha così deciso di intervenire e ha replicato al post della sua ex acerrima “nemica” Beatrice, lanciandole una palese frecciatina. Queste le sue affermazioni: “Sei un clown, torna al circo”. Le parole dell’ex gieffina ovviamente non sono passate inosservate e gli utenti si sono letteralmente divisi. Mentre in molti stanno prendendo le parti di Beatrice, tanti altri stanno condannando l’attrice, schierandosi dalla parte di Anita.

La Luzzi nel mentre al momento non ha ancora replicato alle parole della Olivieri e non è chiaro se nelle ore a venire deciderà di alimentare la discussione, proseguendo il botta e risposta social.