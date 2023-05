Si parla di una crisi tra Oriana e Daniele: i due svelano come stanno le cose

NEWS

Debora Parigi | 20 Maggio 2023

GF Vip 7

Si parla di crisi di coppia per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ecco la verità

La notizia di gossip di oggi riguarda Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due si sono conosciuti dentro la Casa del GF Vip 7 e si sono piaciuti. Ma la vera storia tra loro è iniziata come si deve proprio fuori dal reality. Solo che oggi ha iniziato a giare la voce che i due sarebbero in crisi.

Tutto è partito da Amedeo Venza che ha semplicemente detto che una coppia molto amata si era lasciata, senza però fare nomi. Così sono iniziati i rumor e sono venuti fuori proprio gli Oriele (come li chiamano i loro fan). Così The Pipol Gossip ha scritto: “Secondo i rumors, i due che si sono innamorati durante l’ultima edizione del Grande Fratello VIP, pare stiano attraversando uno dei momenti più bui del loro amore. Parrebbe addirittura che Oriana, per il momento, non vorrebbe più sapere nulla della relazione con Dal Moro. Questa crisi potrebbe incidere con il ritorno di lei in Spagna? Sarà vero tutto questo? Ovviamente è necessario utilizzare il condizionale e aspettare la risposta dai diretti interessati”.

E la risposta dei diretti interessari non si è fatta molto attendere. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono infatti intervenuti sui social. Lui ha messo un serie di tweet contro coloro che hanno diffuso questo gossip falso. Lei, invece, ha fatto una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui ha negato tutto, anche un po’ arrabbiateta parlando proprio di “cavolate”. Ecco cosa ha detto:

“Comunque ragazzi veramente sto leggendo delle cavolate in queste ore. Non capisco nemmeno perché escono. Guardate che è tutto ok. Tutto, tutte le domande che mi state facendo, la risposta è che va tutto bene. Adesso torno in Italia, martedì farò un servizio fotografico, tutto benissimo. State tranquilli e sereni che le cose che si dicono in queste ore non sono vere affatto. Sui social hanno scritto cose non vere, è tutto ok e la mia vita continua benissimo. Tutto sta andando uguale a come quando sono uscita dal Grande Fratello Vip”.

I fan Oriele possono dormire sonni tranquilli, l’amore tra loro va a gonfie vele.