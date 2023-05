Angelina ricorda commossa suo padre Mango: “Non mi aspettavo quelle parole”

NEWS

Debora Parigi | 20 Maggio 2023

Angelina Mango

Il ricordo di Angelina sulla frase che le ha regalato il padre Mango

Durante l’ultima settimana di daytime di Amici 22 abbiamo visto le sorprese ai quattro ragazzi finalisti. Tra questi c’è quella ad Angelina Mango che ha ricevuto dei video-messaggi da parte di suoi amici e colleghi. Poi le è arrivato un messaggio audio dalla madre, Laura Valente. E le sue parole l’hanno davvero commossa.

In tutta la bellissima ed emozionante lettera, la mamma della cantante le ha anche letto una frase che suo padre Mango aveva scritto su di lei. La frase diceva: “Grazie, Angelina, per aver scelto proprio questa famiglia per la tua esperienza terrena in questa vita”. Parole toccanti scritte dal compianto artista scomparso improvvisamente alcuni anni fa lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e in tutto il mondo della musica.

Oggi Angelina, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo come gli altri quattro finalisti, ha rivisto questo bellissimo momento della sorpresa. E in studio ha parlato di quanto si sia emozionata per quella sorpresa. Di fronte alla conduttrice, quindi, la cantante ha commentato proprio la frase del padre che sua mamma ha riportato nella lettera. “Come potevo non cedere in quel momento?”, ha subito detto. “Non me l’aspettavo davvero che usasse queste parole mia mamma nella lettera. Sinceramente non me le ricordavo neanche. È stata quindi una doppia, una tripla sorpresa. Mi è stata vicina il più possibile veramente con questa lettera. Ha toccato tutti i punti che stavano traballando in me in quel momento. E me li ha rinforzati. Così riuscivo a camminare fino alla fine”.

La cantante, durante la sua intervista, ha ricevuto anche la sorpresa da Federica, con la quale ha stretto una profonda amicizia. Poi è arrivato per lei anche Wax e infine la sua insegnante Lorella Cuccarini. Tutte le sue dichiarazioni possono essere riviste sul sito di Mediaset Play.