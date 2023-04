Oriana e Giaele violano il regolamento a un passo dalla finale? La segnalazione di Milena (e la reazione della regia)

NEWS

Debora Parigi | 3 Aprile 2023

Oriana e Giaele nel bagno del GF Vip insieme

Come sappiamo dentro la Casa del GF Vip 7 c’è un solo bagno. E il regolamento dice che non si può andarci in coppia o comunque in più di uno per volta. Il motivo è anche legato al fatto che lì dentro non ci sono i microfoni attivi e nemmeno le telecamere (a parte quelle di emergenza), quindi i vipponi potrebbero dire e fare cose tra loro senza che si venga a sapere.

Ma oggi, nella tarda mattina, gli utenti si sono accorti, da una frase di Milena Miconi, che due vippone erano insieme in bagno. Stiamo parlando di Oriana e Giaele. Tutto è iniziato da Milena che in stanza con Nikita e Alberto ha detto di aver bisogno di andare in bagno a fare la pipì. La Pelizon le ha risposto di andare dato che il bagno era aperto.

Lei però ha risposto che c’erano dentro Oriana e Giaele, appunto. Così Nikita si è chiesta cosa ci facessero dato che erano lì da più di mezz’ora. A quel punto la regia ha staccato i microfoni dei vipponi, quindi gli spettatori hanno sentito solo la musica che c’era dentro la Casa.

M: " io devo fare pipì "

N: " vai è aperto "

M: " nooo, c'è Ori e Giale

N: " cosa stanno facendo, sono li da più di mezz'ora "



E via che la regia oscura l'audio

chissà perché

FORSE PERCHÉ NON SI PUÒ ANDARE IN COPPIA IN BAGNO#GFVIP #nikiters #NikiEnchantix #nikella #thepisis pic.twitter.com/vr5wbNuaT1 — robby02 (@rbuffagni) April 2, 2023

Sui social gli utenti si sono molto arrabbiati per questa cosa. Hanno detto che le due vipponi non rispettavano il regolamento del GF Vip, ma comunque sembrava che venissero coperte dalla redazione togliendo l’audio agli altri che ne parlavano. Questa cosa ha fatto soprattutto arrabbiare i fan di Nikita che da molto tempo dicono che alcuni concorrenti verrebbero protetti dal Grande Fratello, mentre ad altri viene fatta sempre la ramanzina. Ovviamente si tratta di pensieri dei fan e noi semplicemente li riportiamo.

Vi ricordiamo che questa sera andrà in onda la Finale del Grande Fratello Vip 7. Scopriremo quindi chi sarà il vincitore di questa edizione.