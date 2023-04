Uomini e Donne, il pubblico applaude Gemma e Tina lascia lo studio furiosa

NEWS

Debora Parigi | 3 Aprile 2023

Tina molto nervosa nella puntata di oggi di Uomini e donne

Non è partita benissimo la puntata di oggi di Uomini e donne per Tina Cipollari. Maria De Filippi non ha fatto in tempo a dare avvio alla trasmissione che l’opinionista si è subito arrabbiata. Con chi ce l’aveva? Con il pubblico. In pratica non le è piaciuto il fatto che avessero applaudito Gemma Galgani e ha detto che o stavano dalla sua parte o da quella della dama.

Da lì è partito un po’ di nervosismo con gran parte del pubblico che l’ha applaudita e ha fatto cori di apprezzamento verso l’opinionista tra l’ironia anche generale per questo breve show iniziale. Ma in realtà Tina non è sembrata divertita e ha detto che abbandonava lo studio vista la situazione. Ed è davvero uscita andando a sedersi su un divanetto che è dietro le quinte.

Tina: un’altra parola ed esco

Gemma parla e Tina esce

Tina contro il pubblico: arrivederci…per colpa vostra #uominiedonne pic.twitter.com/xh8hW3AHsy — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) April 3, 2023

Dallo studio hanno cercato di convincerla a rientrare, anche Gianni l’ha chiamata, ma lei niente. È partito anche un coro con il suo nome per farla ritornare, ma l’opinionista non si è smossa. A quel punto Gemma ha deciso di uscire e andare a riprenderla. Le ha chiesto di rientrare e le ha detto che è molto amata dal pubblico e non significa nulla se qualcuno presente apprezza lei. Questo non è servito a niente e anzi Tina Cipollari ha mandato via la Galgani sempre molto nervosa.

Gemma va a recuperare Tina da dietro le quinte ma le due litigano #uominiedonne pic.twitter.com/J3VKqw7xbB — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) April 3, 2023

Ha voluto rimanere da sola e dopo ha fatto un breve ingresso in studio, così è partito l’applauso. A quel punto la Cipollari è uscita di nuovo e ha chiesto che non venisse fatto nessun applauso. Ha motivato questa richiesta col fatto che non vuole gli applausi falsi. Insomma alla fine è rientrata e ha chiesto che facessero finta che non ci fosse. Poi è partita la puntata di Uomini e donne.