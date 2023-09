NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

GF Vip 7

L’assenza di Oriana Marzoli alla festa di Micol

Ieri sera Micol Incorvaia ha festeggiato il suo compleanno e lo ha fatto con una grande festa alla quale ha invitato tantissimi amici, come vediamo da Instagram. Il party aveva come colore principale il rosa, probabilmente il preferito della festeggiata. Di questo colore, infatti, erano il suo vestito, la torta e i gadget ai tavoli. Insomma, una celebrazione molto divertente nella quale abbiamo visto anche Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Ivana Mrazova. Tra i grandi assenti, però, Oriana Marzoli.

Lei è diventata nel tempo una grande amica di Micol e molto spesso, insieme a Giaele, si sono fatte vedere mentre rideva e scherzavano sui social. Loro tre hanno anche creato una capsule esclusiva. Molti fan, di conseguenza, si sono chiesti cosa potrebbe essere successo tra loro. Hanno litigato e non si parlano più? La loro amicizia è persa per sempre?

Niente di tutto questo. Oriana Marzoli, dopo essere apparsa con Daniele Dal Moro sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, è dovuta partire per Madrid. L’ex vippona è dovuta andare in Spagna per un impegno che aveva preso da tantissimo tempo, ovvero il matrimonio di una sua cara amica. I fan che la seguono con attenzione, infatti, affermano che sarebbe stata addirittura la testimone di nozze.

Per tale ragione non poteva di certo mancare all’evento. Siamo sicuri che Micol sapesse già che Oriana non avrebbe potuto partecipare alla festa per il suo compleanno. Anche se dispiaciuta avrà di certo capito e magari festeggeranno insieme non appena la Marzoli tornerà in Italia.

In conclusione, non ci sono stati litigi e tutti i follower preoccupati possono dormire ora sonni tranquilli. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.