NEWS

Nicolò Figini | 5 Gennaio 2023

GF Vip 7

La reazione di Oriana Marzoli

Ieri sera Oriana Marzoli si è messa a spiare Luca Onestini mentre stava giocando a biliardo con Nikita Pelizon vicino. Come sappiamo il vippone ha detto di non essere interessato a costruire qualcosa di serio con la concorrente e poco tempo fa le ha dato un due di picche:

“Può anche essere che uno sta molto bene ma non si chiede niente di più al momento. […] Io adesso non sto pensando a niente di più. Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente, infatti quando ci rimani male a me dispiace, però non voglio essere frainteso”.

A un certo punto Onestini si è avvicinato a Oriana Marzoli. Tra i due c’è dell’affiatamento anche se, anche in questo caso, Luca ha ammesso a Giaele di non provare sentimenti verso di lei: “Non mi è scattato qualcosa in più. Non l’ho mai vista in quell’ottica“. La vippona, tuttavia, sembra interessata e di conseguenza sembra essersi mostrata leggermente gelosa di ciò che è accaduto ieri sera. Qui sotto, infatti, posiamo vedere un video in cui parla con Nicole Murgia. Quest’ultima, dopo aver ascoltato il racconto, ha detto: “Se fa così è ridicolo“.

Oriana spia e si arrabbia perché nota che Onestini è vicino a Nikita nella zona del biliardo e ne parla con diversi vipponi:



“sta giocando con Nikita al biliardo.”

“non gli parlo più.”



Murgia: “se fa sta roba è ridicolo.”



Bah #GFvip #nikiters #Oriana #onestini #nikita #Murgia pic.twitter.com/DGZBluVEFG — Viva il trash (@vivailtrashhh) January 4, 2023

Oriana a questo punto si è avvicinata a Donnamaria, il quale le ha risposto: “Vi piacete da un mese e non vi siete mai sfiorati“. Ad ogni modo la Marzoli ha affermato che non parlerà mai più con Luca, il quale in seguito ha avuto un confronto proprio con lei. E le ha spiegato il suo punto di vista.

Seguiteci per altre news.