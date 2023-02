NEWS

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

La bambina travestita da Oriana Marzoli

Il Carnevale è una delle feste più amate da grandi e piccini. In questi giorni sui social stanno spuntando fuori diverse e originali maschere. Da Oriana Marzoli ai Ferragnez per passare ad Ambra Angiolini (sua figlia Jolanda è stata geniale in questo). Insomma abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Ma soffermiamoci sulla concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Oriana Marzoli è un personaggio davvero molto divisivo di questa edizione del reality show di Canale 5. Sui vari social è amata, ma anche tanto criticata dal pubblico per i suoi modi di fare e carattere. Nonostante tutto, però, è un personaggio in grado di creare dinamiche e tenere il pubblico incollato alla TV.

Dalle liti con Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese (giusto per citarne alcune) ai momenti di tenerezza con Daniele Dal Moro ora che hanno trovato un equilibrio. La vippona Oriana Marzoli è così, una concorrente esplosiva pronta a generare diverse reazioni in chi guarda. A quanto pare ha talmente attirato l’attenzione, da diventare persino una maschera di Carnevale.

Come vediamo da queste foto estratte dal web, una bambina si è travestita da lei per questa festività. Come possiamo ben vedere, abbiamo coperto il volto dato che si tratta di una minorenne, la mini Oriana Marzoli somiglia davvero tanto all’originale. Basta osservare l’outfit scelto per l’occasione, che spesso vediamo indossare anche alla partecipante del GF Vip, con coda lunga e gli immancabili occhiali da sole.

La maschera di Carnevale in onore di Oriana Marzoli a quanto pare è diventata virale sui social. Sarebbe curioso scoprire la reazione della venezuelana semmai dovessero mostrarle le foto in puntata. Sicuramente ne resterebbe davvero entusiasta.

Nel mentre ricordiamo che il Grande Fratello Vip torna questa sera su Canale 5 con una nuova puntata, dove non mancheranno colpi di scena!