Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2023

Stasera al Grande Fratello Vip 7 ci sarà una nuova eliminazione

Grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda questa sera su Canale 5. Manca ormai poco più di un mese alla finale del reality show, attualmente prevista per il 3 aprile, e il cerchio inizia a stringersi. A breve nel mentre potrebbe avvenire l’elezione del primo finalista, e senza dubbio ne vedremo di belle. Stasera però, nel corso della diretta, ci sarà una nuova eliminazione, e un altro Vippone dovrà ufficialmente lasciare la casa. 4 i concorrenti che in queste ore si stanno scontrando in nomination: Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Solo poche ore fa il gruppo ha scoperto che il televoto di questa sera sarà eliminatorio, e non sono mancate delle inaspettate reazioni. Ma chi sarà a dover abbandonare il reality show a poche settimane dalla finale?

Mentre attendiamo di capirlo, come ogni settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare il Vippone del Grande Fratello Vip 7 che vorreste salvare. A risultare la più votata è stata così Micol Incorvaia, che ha ottenuto il 47% dei voti. A seguire troviamo Nikita Pelizon, con il 25% dei voti, Antonino Spinalbese, con il 15% dei voti, e Antonella Fiordelisi, risultata la meno votata e quindi a rischio eliminazione, con il 14% dei voti.

Vi precisiamo come ogni volta però che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia Antonella Fiordelisi la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 7. Di certo in queste ultime settimane la schermitrice sembrerebbe aver perso gran parte del consenso iniziale, pur essendo ancora una grande protagonista di questa edizione.

Ma cosa accadrà dunque stasera e chi lascerà la casa una volta per tutte? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a questa sera, come sempre alle 21.45 su Canale 5.