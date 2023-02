NEWS

Andrea Sanna | 19 Febbraio 2023

Ieri Jolanda Renga ha sorpreso il web. Per Carnevale si è travestita da sua madre Ambra Angiolini. La reazione dell’attrice sui social

Jolanda Renga e il vestito di Carnevale

A Carnevale ogni scherzo (e ogni travestimento) vale! Non solo la bimba che ha voluto emulare l’abito di Chiara Ferragni. Anche Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno ricevuto la loro bella sorpresa. Questo perché la figlia Jolanda li ha sorpresi con un costume davvero originale.

Lei e il fidanzatino Filippo, infatti, si sono travestiti proprio da Ambra e Francesco. Jolanda ha replicato il medesimo look scelto da sua madre per l’esibizione di T’Appartengo a X Factor, mentre invece Filippo ha indossato uno degli outfit total black che spesso vediamo indossare al cantautore bresciano: jeans, maglia e giubbino in pelle.

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga insieme a Filippo pare aver quindi conquistato il Carnevale di Venezia. A postare le foto non solo Jolanda, ma anche l’attrice su Instagram, con tanto di didascalia ironica: «Carnevale 2023 a Venezia … – “ Da cosa vi vestite? “ chiedo incuriosita – “ Da te e papà ! “ risponde lei… Grazie a Lorenzo per il costume originale», ha scritto divertita.

A rispondere poco dopo proprio Jolanda Renga: “Però nessuno ci ha scambiati per quelli originali”. Così a sua volta Ambra Angiolini ha replicato: “Perché siete molto meglio”, mentre Francesco Renga ha controbattuto: “Ci mancherebbe pure”. (QUI PER RECUPERARE IL POST CON LE FOTO)

Il costume di Carnevale scelto da Jolanda Renga ha ottenuto una pioggia di like e commenti divertiti da parte degli utenti, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per la scelta originale e curiosa. Insomma è stata davvero molto spiritosa e si nota ancor di più una certa somiglianza con sua madre Ambra nel vederla con questi abiti di scena.

Chiaramente il travestimento non solo ha fatto il giro del web (i fan di Ambra sono letteralmente impazziti per la mossa di Jolanda Renga) ma ne è diventato una vera e propria notizia!