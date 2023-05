NEWS

Nicolò Figini | 26 Maggio 2023

GF Vip 7

Parla la mamma di Oriana Marzoli

Se questa mattina abbiamo parlato di ciò che è accaduto su Twitter a Daniele Dal Moro, adesso passiamo all’altra parte della coppia. Concentriamoci, infatti, su Oriana Marzoli e ciò che ha detto la madre sul suo conto. Intervistate dal portale spagnolo Mtmad, infatti, la madre ha prima di tutto espresso la sua opinione sul percorso della figlia al GF Vip 7:

“La cosa che più mi è piaciuta di Oriana nel reality è che è maturata tantissimo rispetto agli altri reality dove è stata sempre una persona unica però non controllava molto il suo istinto e questo la penalizzava molto.

Al GF Vip è stata meno impulsiva e ha fatto vedere la parte più buona, sensibile, allegra e divertente. Una parte che a me piace tanto, io mi diverto molto con Oriana! Sono la sua prima fan! Con lei non ci si annoia mai!“.

In seguito la mamma di Oriana Marzoli ha commentato anche il rapporto che la figlia ha con Daniele, svelando se la vede innamorata oppure no: “Se vedo innamorata Ori? Sì, quando lei sta con un ragazzo se ne innamora mentre lo frequenta. Io so che lei prova dei sentimenti per Daniele“. L’ex vippona stessa ha affermato:

“Molto, non mi piace perdere tempo. È difficile trovare la persona giusta che ti completi. Se sto con Dani è perché provo dei sentimenti, mi vergogno“.

Per concludere, quindi, la madre di Oriana ha detto che si vedrebbe all’interno del team degli Spartani perché i membri le stanno tutti simpatici:

“Amo Tavassi, Giaele, Micol, di Dani non ne parlo perché non è suo amico ma c’è il sentimento, però lui è stupendo mi piace da morire. Ah e anche Albi lo adoro”.

