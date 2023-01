NEWS

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il litigio tra Oriana Marzoli e Daniele

Ormai le discussioni dentro la casa del Grande Fratello Vip stanno confondendo tutti quanti. Prima Oriana Marzoli sembrava interessata a Luca Onestini, ma quando lui ha messo una freno lei sembrerebbe essersi avvicinata a Daniele Dal Moro, arrivando anche a baciarsi. Questa notte tra i due, però, è scoppiata una nuova discussione. Questo perché pare che il vippone non si fidi di lei e l’ha accusata di stare giocando. Quando la venezuelana le ha chiesto come mai, allora, continui ad andarle dietro lui ha risposto: “Ti piace giocare, giochiamo“.

"non mi fido di te"

"e se non ti fidi perché vieni con me?"

"perché ti piace giocare, quindi giochiamo"



#gfvip pic.twitter.com/CQ7CRgIgln — BagnoTrash (@bagnotrash) January 15, 2023

La discussione, in seguito, è proseguita in camera da letto. Qui Daniele ha dichiarato di non provare alcun interesse per altre persone. “Io non racconto bugie“, ha dichiarato. Lui si comporta in determinati modi con le ragazze della Casa perché vede che Oriana fa la stessa identica cosa con i concorrenti. Poi ha aggiunto: “Io mi comporto come ca**o voglio, te lo merito! Sono quattro mesi che fai la stupida. Con Nicole ho fatto molto, molto meno di quanto tu hai fatto con Luca. Non mi prendi per il c*lo“. (QUI IL VIDEO).

Oriana Marzoli a questo punto ha detto che lui potrà fare come vuole e non lo cercherà più: “Se tu, dopo che hai dormito con me, fai così con gli altri, mi dà fastidio, mi dà fastidio questo atteggiamento“. Lui nel video disponibile QUI ha negato, ma lei lo accusa di avere atteggiamenti strani. Tuttavia, qualche ora più tardi, si sono ritrovati nel letto insieme per tentare di chiarirsi. Hanno dormito abbracciati, scambiandosi delle effusioni.

Perché a loro di una Wilma o di una Murgia o di chiunque altro si senta in diritto di giudicare,

Non gliene frega niente. Punto.

🔥#gfvip #oriele pic.twitter.com/7j1PZpXl6C — Adrix (@adrizucc) January 15, 2023

Continuate a seguirci per molte altre news.