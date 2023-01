NEWS

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

La derisione di Oriana Marzoli

Sappiamo molto bene che tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon non scorre buon sangue. Per lo meno non sono amiche e spesso abbiamo visto la venezuelana parlare alla spalle della modella. Le due, più volte, anche se magari indirettamente si sono scontrate per quanto riguarda Luca Onestini, il quale sembrava piacere a entrambe. In un’occasione, per esempio, Oriana aveva affermato: “Lei è ridicola. Lei si sentiva fi*a perché io ho rosicato in quel momento. Ma non ho rosicato perché avevo paura di lei“.

In un altro momento, invece, il web aveva accusato la Marzoli di aver fatto body-shaming nei confronti di Nikita. Quest’ultima si trovava in piscina e a un certo punto la vippona, parlando con Giaele, ha detto ridendo: ““No, è lei. Sono le sue gambe… Sai che nella foto anche Luca ha chiesto di chi fossero quelle gambe da maschio?“. In tutto questo, in soccorso della Pelizon è arrivata la sorella Jessica, la quale sui social ha scritto: ““Nel suo percorso ruba, alza le mani, parla di continuo in spagnolo, origlia, ma ha rispetto almeno di qualche regola in questo gioco???”.

In queste ultime ore Oriana Marzoli sembra averne combinata un’altra. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto, infatti, notiamo la sua presenza in zona trucco mentre chiacchiera con Onestini. Lì c’è anche Nikita e non appena quest’ultima se ne va la Marzoli inizia a dire qualcosa sottovoce e a fare dei gesti nella sua direzione. Poi ad alta voce afferma: “Io mi dissocio. La sua amica e la tua ex. Scusa, però“.

Nikita va via ed oriana fa subito la bulletta immatura alle spalle.



Questo succede quando il #gfvip non fa vedere i comportamenti sbagliati e loro si sentono di poter fare la qualunque 🤦‍♀️ #nikiters pic.twitter.com/RCbVXnyUzv — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 17, 2023

