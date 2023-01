NEWS

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

La sigla finale del GF Vip 7

Il GF Vip 7 riserva sempre delle sorprese ai telespettatori. Anche in questa puntata al termine della messa in onda la regia del reality show ha fatto un piccolo e divertente regalo al proprio pubblico.

Come potete sentire dal video sottostante, infatti, dopo il famoso jingle che tutti conosciamo si è sentita una frase: “Ma le persone sono folli, ragazzi. Sono folli”. Una voce familiare ai fan del GF Vip 7 che subito hanno riconosciuto Andrea Zelletta, ex tronista e protagonista dell’edizione numero 5 del programma. La scelta non è sfuggita agli utenti che su Twitter hanno non solo caricato il video, ma hanno commentato divertiti il fatto.

A fine puntata Zelletta che urla "MA LE PERSONE SONO FOLLI RAGAZZI, SONO FOLLI"



IO MI STO PISCIANDO VE LO GIURO 💀#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/Jp9IKEGmnm — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 17, 2023

Ma chi segue il GF Vip 7 si ricorderà il perché di quello sfogo di Andrea Zelletta? Ve lo rammentiamo noi. Il deejay era stato accusato da Alice Fabbrica di essersi sentito con lei, sebbene sia fidanzato con Natalia Paragoni. Scoperto quanto emerso sui giornali, l’ex tronista ha avuto modo di confrontarsi con Alice e sostenere di avere la coscienza più che pulita, a differenza delle sue parole.

Poco dopo (i fan del GF Vip che hanno seguito l’edizione lo ricorderanno) Andrea Zelletta si è sfogato con i suoi compagni e, tra le tante cose, ha detto proprio la frase che abbiamo sentito nella sigla finale ieri sera. Un qualcosa che ha sicuramente rievocato tanti ricordi nei telespettatori.

“Ma le persone sono folli ragazzi, follia!”



Lo sfogo di Andrea Zelletta dopo il confronto con Alice Fabbrica.#GFVIP pic.twitter.com/UYiET5alzt — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 23, 2020

La sigla finale con sorpresa c’è da dire che si era verificata anche durante la puntata scorsa. La regia del GF Vip 7 in quell’occasione infatti ha mandato in onda lo sfogo celebre di Francesca De André al Grande Fratello 16: “A casa mia… A casa mia?”.

Anche questa settimana gli autori hanno sorpreso il pubblico con una scelta simile ma, stavolta, hanno pensato bene di coinvolgere Andrea Zelletta.