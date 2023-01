La sorella di Nikita si scaglia contro Oriana: “Ma ha rispetto di qualche regola?” ed elenca tutte quelle non rispettate

NEWS

Debora Parigi | 13 Gennaio 2023

Sui social la sorella di Nikita Pelizon non vede di buon occhio Oriana Marzoli e quindi ha criticato duramente i suoi atteggiamenti.

Ormai il gioco del GF Vip non si svolge solo dentro la Casa, ma anche fuori. Ed è ovvio quando c’è una diretta h24 e soprattutto i parenti e i fan dei concorrenti sono molto assidui. Parenti talmente assidui che appunto commentano costantemente sui social suscitando anche delle polemiche, come successo con la sorella di Nikita Pelizon nei confronti di Oriana Marzoli.

Tutto è nato dagli utenti che su Twitter commentano quello che accade al GF Vip. In pratica ultimamente Oriana è molto vicina a Daniele Dal Moro. E di recente ha mostrato anche una certa gelosia nei suoi confronti. Quindi sui social una fan del programma ha fatto notare come la Marzoli si fosse messa ad origliare Daniele dentro al confessionale, dimostrando appunto la sua gelosia.

A questo punto la sorella di Nikita, Jessica (che abbiamo visto anche fare una sorpresa al reality), ha commentato la vicenda. Ha retwittato il messaggio e ha scritto: “Nel suo percorso ruba, alza le mani, parla di continuo in spagnolo, origlia, ma ha rispetto almeno di qualche regola in questo gioco???”. Questo suo tweet ha portato a varie polemiche sul social-network. In tanti, infatti, hanno criticato quello che ha scritto.

Ma da dove nasce questo astio di Jessica Pelizon nei confronti di Oriana Marzoli? In pratica proprio ieri i fan di Nikita hanno accusato Oriana di aver fatto bodyshaming nei confronti della coinquilina. Ha fatto un commento riguardo le gambe della Pelizon, dicendo che sembravano da maschio. Queste le sue parole: “Sono le sue gambe… Sai che nella foto anche Luca ha chiesto di chi fossero quelle gambe da maschio?”. Dopo queste parole di Oriana, i social si sono riempiti di commenti che non solo difendevano Nikita, ma che puntavano l’attenzione proprio sul fatto che tante persone soffrono per l’estetica.