Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2023

La reunion tra Oriana Marzoli, Giaele, Micol e Nikita

In queste ore c’è stata un’inaspettata reunion tra Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon, che ha attirato l’attenzione del web. Le 4 ex Vippone del Grande Fratello Vip 7 hanno infatti partecipato al party di Novella2000, che si è svolto presso il Dazi Milano. A prendere parte alla serata sono stati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui per l’appunto anche le ex protagoniste del reality di show di Canale 5. Proprio Oriana, Giaele e Micol sono apparse come sempre unitissime, segno dunque che la loro amicizia prosegue nel migliore dei modi. Le tre solo di recente hanno anche lanciato la loro collezione di accessori, che sta già andando a ruba.

Nel corso della serata la Marzoli, la De Donà e la Incorvaia hanno anche avuto modo di incontrare Nikita Pelizon, con la quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. Pur partecipando allo stesso evento tuttavia le OMG e la modella non si sono mai mostrate insieme sui social, segno dunque che tra loro c’è ancora qualche piccola tensione.

Nel frattempo in queste ore si sta a lungo parlando di Oriana Marzoli, per via della fine della sua relazione con Daniele Dal Moro. A seguito di alcune incomprensioni infatti i due hanno annunciato la separazione, e sembrerebbe che al momento i rapporti tra loro non siano dei migliori. Sia Oriana che Daniele infatti hanno dato il via a un lungo botta e risposta social, e in particolare l’ex tronista ha fatto un duro attacco agli Oriele, per poi lanciare una stoccata anche alla Marzoli.

Ma cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni? Oriana e Daniele avranno modo di chiarire o la loro relazione sarà davvero giunta al capolinea? Non resta che attendere per scoprirlo.