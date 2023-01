NEWS

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli contro Wilma Goich

Ieri sera in camera da letto abbiamo potuto assistere a un confronto tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. Alla prima, infatti, non vanno giù alcuni comportamenti del vippone, il quale risponderebbe con toni da lei non apprezzati: “Non tollero il modo in cui lo fai“. L’altro, allora, ha replicato: “Tu sei la regina delle rispostacce. Io so che è una cosa tua e non ti ho mai giudicata per questo. Io sono sempre lo stesso e mi comporto allo stesso modo“. Lei non è parsa molto convinta e ha concluso: “Non so cos’hai in testa, ma ti vedo e sembra che non sopporti nessuno“.

Successivamente, anche con Giaele De Donà e Nicole Murgia, la concorrente ha iniziato un discorso per quanto riguarda Wilma Goich. Secondo la sua opinione, infatti, la cantante sarebbe una persona falsa. Una di quelle che sembra molto carina davanti a te e poi ti parla alle spalle: “Parlava male di me. Vedi che quando io in puntata le ho detto: ‘Wilma, tu mi avevi chiesto di dorme sempre qua con Daniele’… Perché non sopportava Dana lei… Diceva che era dalla mia parte al cento per cento“.

Giaele a questo punto interrompe Oriana Marzoli per confermare quanto stava dicendo in quel momento. La De Donà stava passando in cucina proprio in quell’istante e ha sentito di cosa stavano chiacchierando. Con grande entusiasmo, quindi, la venezuelana riprende: “Eravamo in cucina, brava! E ieri ha detto che non lo aveva mai detto. E poi parla malissimo di me in confessionale dopo che l’altro giorno, in cortiletto, mi dice che si è affezionata perché sono molto…“. Voi che cosa ne pensate e soprattutto da che parte state? (QUI IL VIDEO).

