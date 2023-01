NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2023

Madonna arriva in concerto a Milano con il suo The Celebration Tour, per festeggiare i 40 anni di carriera: ecco il prezzo dei biglietti.

Madonna arriva a Milano con un concerto evento

Grandi notizie per tutti i fan di Madonna. La regina del pop mondiale ha infatti annunciato il The Celebration Tour, per celebrare i suoi 40 anni di invidiabile carriera. La nuova tournée farà tappa anche in Italia, con un concerto evento che si terrà al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 23 novembre. Si tratta, almeno per il momento, dell’unica data prevista nel nostro paese, e in queste ore è già iniziata la caccia ai biglietti. I titoli di ingresso allo show saranno disponibili a partire da giovedì 19 gennaio in prevendita per gli iscritti Live Nation. Da venerdì 20 partirà invece la prevendita generale, su tutti i siti di rivenditori online.

Ma quali sono i prezzi dei biglietti per assistere al concerto evento della Ciccone? Andiamo a scoprirli. Si parte dal Parterre A in piedi, che ha un costo di 287,50 €. Troviamo poi il Parterre B in piedi, da 201,25 €. Si passa poi alle tribune. Il Primo Settore Numerato ha un prezzo di 345,00 €, mentre il Secondo Settore Numerato e il Terzo Settore Numerato costano rispettivamente 287,50 € e 201,25 €. Ma non è ancora finita. troviamo poi il Quarto Settore Numerato, il Quinto Settore Numerato e il Sesto Settore Numerato a Visibilità Limitata, che costano rispettivamente 138,00 €, 92,00 € e 46,00 €.

I fan di Madonna che volessero assistere al concerto a Milano hanno anche la possibilità di acquistare i Pacchetti Vip, che contengono alcuni privilegi. Ma quali sono i prezzi di questi biglietti speciali? Scopriamoli. Si parte dall’Immaculate VIP Package, il cui costo è di ben 945,00 €. Troviamo poi l’Iconic VIP Package, dal valore di 637,50 €. A seguire abbiamo il Gold Circle Early Entry Ticket Package, il You Can Dance Premium Ticket Package e il Where’s The Party Premium Ticket Package, che costano rispettivamente 437,50 €, 495,00 € e 387,50 €.

Il ritorno della Ciccone è già attesissimo da tutti i fan, che nelle prossime ore cercheranno di accaparrarsi un biglietto per accedere al concerto. Ma come ci stupirà stavolta la regina del pop? Non resta che attendere novembre per scoprirlo.