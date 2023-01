NEWS

Andrea Sanna | 18 Gennaio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli e il rimprovero ad Alberto

Nel pomeriggio tra una chiacchiera e un’altra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis si sono trovati in stanza da letto. A fargli compagnia Nicole Murgia e Giaele De Donà. Così la venezuelana e il ragazzo hanno colto l’opportunità di parlarsi e chiarire le incomprensioni avute in questi giorni.

La vippona ha iniziato con il dire di non sopportare alcune delle risposte date dal coinquilino: “Non tollero il modo in cui lo fai”. Un rimprovero in cui ha sottolineato come, a detta sua, Alberto sarebbe un po’ troppo irruento nel rivolgersi a lei. A tal proposito, però, De Pisis non si è di certo fatto mettere i piedi in testa. Il vip ha replicato per le rime a Oriana Marzoli: “Tu sei la regina delle rispostacce. Io so che è una cosa tua e non ti ho mai giudicata per questo”. Secondo il pensiero del vip, tra l’altro, la compagna d’avventura avrebbe più volte frainteso comportamenti e risposte: “Io sono sempre lo stesso e mi comporto allo stesso modo”.

Oriana Marzoli ha ascoltato cosa avesse da dire Alberto De Pisis ma si è detta poco convinta ed è certa che qualcosa non vada per il verso giusto. Secondo lei, infatti, ultimamene succede spesso: “Non so cosa hai in testa, ma ti vedo e sembra che non sopporti nessuno”. Dal canto suo l’influencer ha spiegato di non essere per nulla nervoso e non avere nulla. Si tratta solo di un’impressione errata da parte della sua coinquilina. Di sé De Pisis ha detto infatti di sentirsi giocoso e sgargiante, ma di alzare la mani davanti all’osservazione di Oriana.

Al contempo Alberto De Pisis ha fatto presente che se è arrivato a rispondere con nervosismo a Oriana Marzoli è perché quest’ultima ha avuto comportamenti irrispettosi. Pensiamo per esempio alla notte in cui ha svegliato tutti durante la lite con Dana Saber o mentre scherzava con Luca Onestini. In entrambe le occasioni citate ha svegliato tutti, Alberto compreso (che si è arrabbiato e non poco).

Così proprio De Pisis l’ha invitata a fare auto analisi e interrogarsi sul suo modo di agire: “Non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te”, le ha detto deciso.

La discussione tra Alberto De Pisis e Oriana Marzoli si è conclusa. I due hanno chiarito le loro incomprensioni con diplomazia. Il ragazzo ci ha messo un punto facendo una precisa osservazione: “Ci possono essere diverse interpretazioni, è normale che ciascuno abbia la sua”.

