NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2023

GF Vip 7

La reazione di Oriana Marzoli

Nonostante manchino pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 7, sembrerebbe che in casa ci sia ancora qualche tensione. In particolare come sappiamo non c’è simpatia tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, e solo nelle ultime ore l’influencer ha ribadito nuovamente il suo totale disinteresse per la modella. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando gli autori del reality show hanno comunicato ai Vipponi il ritorno del GF Vip Radio. Quando però Oriana ha scoperto che avrebbe dovuto fare la radio proprio con Nikita non ha ben reagito, e ha così affermato: “Amore volevo stare con i miei amici, non sto parlando di te. Sono onesta, Nikita non è amica mia”.

Immediata a quel punto la replica della Pelizon, che rivolgendosi alla Marzoli ha dichiarato: “Siamo nella stessa casa possiamo fare le cose insieme”. Prontamente l’influencer ha così ribadito di non avere piacere a fare la radio insieme alla modella e in merito ha aggiunto: “Ma figurati, che possiamo è un dato di fatto. Che mi piaccia è un’altra roba”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Oriana Marzoli si è recata in confessionale per parlare con gli autori del Grande Fratello Vip 7, chiedendo di poter fare coppia con un altro Vippone. Nikita Pelizon, che nel mentre ha scoperto l’accaduto, sfogandosi in cortiletto col resto del gruppo ha affermato:

“Oriana è in confessionale perché non vuole farlo con me. Oriana non sopporta me. Non so per quale motivo, ma non sopporta me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)

Sembrerebbe dunque che a pochi giorni dalla finale in casa ci sia ancora qualche malumore. Il pubblico quindi si chiede cosa accadrà nel corso di quest’ultima settimana. Oriana Marzoli nel frattempo è già vista come ipotetica vincitrice di questa edizione, e non è escluso che sia proprio lei a classificarsi al primo posto.