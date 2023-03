NEWS

Andrea Sanna | 24 Marzo 2023

Uomini e donne

La verità di Gemma Galgani

Il tempo passa, ma Gemma Galgani resta la dama più discussa del Trono Over di Uomini e Donne. Ultimamente è molto chiacchierata per la conoscenza con il cavaliere Silvio. Nelle varie puntate spesso di parla della frequentazione tra i due protagonisti del dating show e di quella che sarà la loro prima notte di passione. Gemma si concederà?

Silvio ha avanzato la proposta di poterla raggiungere nella sua abitazione di Torino, ma lei ha dovuto rifiutare l’offerta. Gemma Galgani ha spiegato infatti che al momento non può ricevere ospiti nel suo appartamento. Motivo? La sua casa è piena di scatoloni. Da qui l’inevitabile battuta da parte di Tina Cipollari. L’opinionista non ha potuto fare a meno di dire la sua, ipotizzando a uno sfratto.

Non tutti sanno, ma Gemma Galgani fino a poco tempo fa viveva a Roma e ora ha fatto ritorno nella sua città natale, Torino. La dama non ha ribattuto alla stoccata della Cipollari, lasciando dunque un alone di mistero. Il pubblico, però, è davvero molto curioso di scoprire quella che è la verità: Gemma è davvero stata sfrattata?

Sul nuovo numero del magazine di Uomini e Donne a parlarne è stata proprio Gemma Galgani. E no, non c’è stato alcuno sfratto. La sua casa a Torino è invasa dagli scatoloni perché dopo due anni di vita a Roma pare non sia stato facile riprendere le sue abitudini sabaude. Nella chiacchierata con il giornale ha fatto sapere di non aver avuto ancora modo di invitare le sue sorelle.

Gemma Galgani ha ammesso di tenere particolarmente a un’accoglienza perfetta, per lei un qualcosa di davvero sacro. Ci tiene a curare qualsiasi dettaglio. Che si tratti delle luci soffuse con le candele sparse per la stanza e non solo. Insomma lei cerca sempre di ricreare la giusta atmosfera, curando ogni minimo particolare. Il tutto per rendere la sua serata magica.

Ecco spiegato quindi il reale motivo per cui la casa di Torino della dama Gemma Galgani ora è invasa da tanti scatoloni.