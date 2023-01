NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2023

GF Vip 7

In queste ore Oriana Marzoli ha smentito il suo interesse per Luca Onestini, e in seguito ha baciato Daniele Dal Moro.

Cosa è accaduto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Il triangolo Oriana Marzoli, Luca Onestini, Daniele Dal Moro da settimane sta facendo discutere il web. L’influencer infatti come sappiamo si è avvicinata ai due ex tronisti di Uomini e Donne, facendo però intendere di essere interessata a entrambi. Solo pochi giorni fa come se non bastasse la Vippona si è anche dichiarata a Luca, venendo però friendzonata. A quel punto Oriana è tornata a provarci con Daniele, che tuttavia sembrerebbe essere frenato. In queste ore così i due hanno avuto un faccia a faccia, durante il quale Dal Moro ha affermato che, secondo il suo pensiero, la Marzoli sarebbe in realtà interessata solo a Onestini, e che se fosse dipeso da lei tra loro sarebbe accaduto qualcosa. Queste le dichiarazioni di Daniele:

“Non è che non ti piaccio o che non ci troviamo bene, questo lo so, lo vedo anche io. Quello che ti sto dicendo è che ti piace Luca. Adesso non ti piace? Perché hai visto che le cose non vanno bene. Io non sono scemo, non so come spiegartelo. A voi questa cosa qui dentro vi interessa, vi fa gioco. Non succede nulla perché Luca non è nella posizione di poterlo fare. Io ne sono convinto al 100%. Se fosse per te sarebbe successo, vi sareste avvicinati. Sareste andati oltre. Io ci sono in casa, vedo cosa succede. Sono convinto di quello che dico”.

A quel punto Oriana Marzoli ha smentito il suo interesse per Luca Onestini, spiegando il suo punto di vista, e affermando: “Adesso a me non piace. Tu sei stato il primo a dirmi che a lui piacevo io, e che ci piacevamo entrambi. Non sarebbe più facile fermarmi e dire aspetto fuori come lui ha fatto con la sua ex ragazza, che l’ha conosciuta qua?”.

Poco dopo però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Oriana e Daniele infatti si sono baciati, e il video del momento ha fatto il giro del web.

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra la Marzoli e Dal Moro? Non resta che attendere per scoprirlo.