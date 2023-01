NEWS

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2023

Muore il giovane tiktoker Taylor LeJeune

Su TikTok era molto conosciuto e aveva un seguito enorme con quasi 2 milioni di follower. Purtroppo, però, Taylor LeJeune è venuto a mancare all’età di 33 anni a causa di un presunto arresto cardiaco. L’infarto sarebbe avvenuto nella tarda serata di mercoledì 11 gennaio 2023. Il tiktoker era conosciuto nell’ambiente per i video virali in cui si faceva vedere mentre mangiava cibo spazzatura oppure vecchio di anni.

Già da diverso tempo si era inoltre creato una fanbase solida su YouTube, per poi sbarcare su questo social e ampliare il suo bacino d’utenza. Viveva in Louisiana con la madre ed è stata proprio la donna ad allertare il fratello del ragazzo. Quando si sono accorti che non stava più respirando hanno subito chiamato i soccorsi. A dare la notizia del suo decesso, sfortunatamente, è stato il fratello Calyton. Stando a quanto riporta anche il sito de Il Fatto Quotidiano:

“Stava poco bene e aveva chiamato sua madre, ma le cose sono peggiorate e quindi ha chiamato un’ambulanza per andare di corsa in ospedale. Taylor è morto in ospedale“.

Tantissimi i commenti d’affetto e di dispiacere lasciati dai suoi follower: “Riposa in pace, ci mancherai“; “Sono scioccato. Mi hai fatto ridere, anche nei miei giorni bui“; “Possa la tua bella anima riposare in pace. Grazie per le tue parole“. Il fratello di Taylor LeJeune, inoltre, ha chiesto ai fan di mostrare il loro amore condividendo ancora i suoi video, così da mantenere viva la sua eredità: “Tenetelo in vita. Lui amava rendere le persone felici“. Seguiteci per altre news.