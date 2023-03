NEWS

Nicolò Figini | 12 Marzo 2023

GF Vip 7

Il sogno di Oriana Marzoli su Daniele

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continua a essere abbastanza complicato. I due vipponi, infatti, a volte stanno insieme serenamente e in altre occasioni litigano molto duramente. Un evento del genere è capitato alcuni giorni fa. Il modello le ha urlato contro:

“Ho capito il valore che dai a quello che c’era tra di noi. Non ho più voglia di discutere e con te è sempre una discussione. Non ho voglia di ascoltarti. Continua a giocare con le persone, ma con me non lo fare più. […] Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Non voglio più parlarti, basta! Ciao, te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Nessuno guarda”.

Ieri mattina, invece, Oriana Marzoli ha rivelato di aver fatto un sogno che riguardava l’intimità di Daniele. In pratica, parlando con Tavassi, ha raccontato che il vippone le aveva confessato di aver fatto l’amore con un’altra concorrente. Qui sotto possiamo vedere il video e leggere il suo discorso per intero.

“Non ti dico con chi, ma ti dico che Daniele… Giuro sulla mia vita. Giuro, visto che non si può dire… Ah non lo so, mi hanno detto… Ho sognato… Mi sono svegliata e stavo piangendo. Prima mi sono mezza svegliata e mi era passato. Però ricordo di aver sognato che Daniele… Scoprivo che lui si era sco**to una di questa Casa. Aspetta, amore. Prima mi faceva capire che era stato solo un… Dopo però scoprivo che era stato tutto. Nel sogno sono rimasta sotto shock e mi faceva male la pancia. Alla fine si è arrabbiato e me l’ha raccontato. Ti giuro, ma perché ho sognato questa cosa…“.

