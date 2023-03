Valentina Ferragni scompare dai social: i fan si preoccupano

NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2023

In questi giorni in molti hanno notato che Valentina Ferragni è letteralmente sparita dai social: ecco cosa sta accadendo.

Che fine ha fatto Valentina Ferragni?

Sono ormai anni che Valentina Ferragni è una dei nomi più amati e seguiti del web. La sorella di Chiara Ferragni infatti a poco a poco ha saputo conquistarsi l’affetto degli utenti, e di certo a oggi è una delle influencer più note del momento. Proprio come l’imprenditrice digitale, Valentina ama condividere con il suo pubblico i momenti più belli e importanti della sua vita privata e della sua carriera, essendo sempre molto attiva e presente su Instagram. Da qualche giorno però qualcosa sta preoccupando i fan. La Ferragni infatti è letteralmente scomparsa dai social e in molti si stanno chiedendo cosa stia accadendo e che fine abbia fatto.

Come i follower più attenti hanno notato, l’ultima apparizione dell’influencer risale a qualche giorno fa, in occasione della sfilata di MiuMiu alla settimana della moda di Parigi. Da quel momento Valentina ha smesso di essere attiva su Instagram, scomparendo anche dai profili delle sue sorelle Chiara e Francesca, con le quali spesso si mostra insieme. Ma non è finita qui.

A far agitare i fan infatti è stato il fatto che poco prima di sparire dai social, Valentina Ferragni ha raccontato di avere un po’ di febbre, e così alcuni utenti in queste ore hanno pensanto al peggio, volando con la fantasia. Secondo i più infatti l’influencer starebbe male, e i presunti problemi di salute spiegherebbero la momentanea assenza da Instagram. Naturalmente precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di teorie del web. Non c’è infatti alcuna prova che dimostri che Valentina stia realmente male.

La pausa dai social infatti potrebbe essere causata da tanti fattori diversi. Non è da escludere infatti che a seguito dei numerosi impegni dell’ultimo periodo la Ferragni abbia deciso di prendersi un momento per sé stessa, per godersi semplicemente qualche giorno in totale relax.