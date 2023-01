NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Giorgia rischia la squalifica da Sanremo?

Sono trascorsi ben 17 anni da quando Giorgia ha partecipato per l’ultima volta al Festival di Sanremo, ma tra poche settimane l’amata cantante tornerà sul palco dell’Ariston. La Todrani infatti sarà tra i Big della prossima edizione e nel corso della kermesse presenterà il brano, Parole Dette Male. Il pezzo anticipa il nuovo album dell’artista romana, Blu, che verrà pubblicato il 17 febbraio. Solo pochissime ore fa la cantante ha presentato il suo nuovo progetto sui social, che esce ad alcuni anni di distanza dal suo ultimo lavoro. In merito ha affermato:

“Tra anima e ragione, tra cielo e terra, tra lo spirito e la mente in bilico, leale io credo al sentimento anche nel dubbio, nello sbaglio, vincerà il cielo con le sue forme di stelle, il cielo sopra il cielo dentro, un infinito un mistero, profondo, blu”.

Contemporaneamente all’annuncio dell’uscita del disco, Giorgia ha rivelato anche che da oggi è possibile preordinare l’album su tutti gli store online e digitali. Tuttavia su alcuni siti dei rivenditori ufficiali è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto immediatamente discutere gli utenti. Nelle immagini promozionali infatti, che in seguito sono state rimosse, era possibile vedere la copertina interna del vinile di Blu con tutti i testi del disco, tra cui anche quello del pezzo sanremese Parole Dette Male. Il testo della canzone ha naturalmente fatto il giro dei social in pochi secondi e in molti si sono chiesti cosa accadrà adesso.

Secondo i più infatti la cantante potrebbe rischiare la squalifica dal Festival. Secondo altri però lo spoiler non essendo arrivato da parte della Todrani stessa potrebbe non avere conseguenze. Di certo nelle prossime ore però ne sapremo di più, e con ogni probabilità a esprimersi sarà anche Amadeus, che farà chiarezza su quanto accaduto.