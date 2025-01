Oriana Marzoli stupisce tutti e si candida per tornare al Grande Fratello come concorrente ufficiale del reality show

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Oriana Marzoli. L’influencer venezuelana infatti si è candidata per rientrare al Grande Fratello come concorrente ufficiale.

Oriana Marzoli pronta a tornare al Grande Fratello

Una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 7 è stata senza dubbio Oriana Marzoli. Fin dal primo momento l’influencer venezuelana si è messa in gioco e in breve ha conquistato il cuore del pubblico. Il suo percorso all’interno della casa è stato segnato anche dalla turbolenta relazione con Daniele Dal Moro, che come è noto ha vissuto diversi alti e bassi. Nonostante in molti avessero puntato sulla vittoria di Oriana, l’ex Vippona si classificò al secondo posto. A vincere il reality show fu infatti Nikita Pelizon, che riuscì a trionfare. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha riportato l’influencer al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Oriana Marzoli ha deciso di tenere una diretta sui suoi social. Mentre rispondeva alle domande dei suoi fan, l’ex Vippona ha sorpreso tutti e si è candidata per tornare nella casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Tornare a lavorare in Italia? Magari, io spero di sì. Io rifarei al 100% il Grande Fratello perché lo sapete che per me è stata la mia migliore esperienza televisiva, quindi assolutamente”.

Ori: “rifarei al 100% GF 🇮🇹 è stata la mia migliore esperienza televisiva”💗

Come abbiamo visto, quest’anno a varcare la porta rossa sono state diverse ex Vippone, tra cui Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. In molti dunque stanno già sognando un possibile ritorno di Oriana Marzoli al Grande Fratello, che di certo porterebbe una ventata di aria fresca all’interno della casa. Che dunque gli autori decidano di accogliere la candidatura dell’influencer venezuelana? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane.