In queste ore in rete è spuntata una foto in cui si nota Chiara Biasi, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, indossare una maglia del brand della presunta amante di Fedez.

Lo scatto di Chiara Biasi non passa inosservato

Senza dubbio in molti sapranno che da anni a legare Chiara Biasi e Chiara Ferragni c’è una bellissima amicizia. Con il passare del tempo le due influencer si sono spesso mostrate insieme sui social, facendo intendere di essere molto unite. In queste ore però proprio la Biasi è finita nel caos mediatico che sta travolgendo l’imprenditrice digitale e Fedez. Come è noto a tutti ormai, Corona ha portato a galla la vita segreta del rapper, rivelando il nome della sua presunta storica amante, con cui avrebbe iniziato una storia parallela nel 2017, prima ancora del matrimonio con la Ferragni.

Chiara, dal suo canto, sui social ha confermato di aver scoperto i tradimenti del suo ormai ex marito e per la prima volta ha raccontato la sua verità. Fedez nel mentre fino a oggi è rimasto in silenzio e in molti si chiedono quando e se deciderà di dare la sua versione dei fatti.

Ma cosa c’entra dunque Chiara Biasi in questo caos? Andiamo a scoprirlo. Alcuni attenti utenti hanno scovato sul profilo dell’influencer uno scatto in cui la vediamo mentre indossa una maglia del brand della presunta amante di Fedez. Naturalmente la foto non è passata inosservata e in queste ore ha iniziato a fare il giro del web.

Come si può facilmente intuire però la Biasi non era in alcun modo a conoscenza dei fatti e di certo non poteva immaginare che di lì a breve sarebbe scoppiata la bomba. L’influencer nel mentre senza dubbio in questo momento difficile starà supportando e sostenendo la sua amica Chiara Ferragni, che sta vivendo giorni non semplici.