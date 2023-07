NEWS

Debora Parigi | 21 Luglio 2023

Gli Oriele ascoltano la canzone che Edoardo Donnamaria ha dedicato ad Antonella Fiordelisi

Tanta è stata la sorpresa dei fan Donnalisi quando stanotte hanno ascoltato l’ultimo pezzo pubblicato da Edoardo Donnamaria: “Piccolo sole”. Si perché, dopo “Il cielo stanotte”, anche questo secondo brano è dedicato ad Antonella Fiordelisi. Solo che adesso i due non sono più una coppia. E tra gli ascoltatori della nuova canzone, questa notte ci sono stati anche gli Oriele.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, infatti, si sono cimentati nell’ascolto e proprio Daniele ha messo delle storie su Instagram mentre si godevano il brano e lo pubblicizzavano. In una storia si vede Oriana che sorride mentre ascolta il pezzo e muove la testa a tempo di musica. Ma subito è partita l’ironia social proprio su Oriana. In tanti, infatti, dicono che finga interesse verso questo brano e sembra non apprezzarlo. Ovviamente non per qualcosa che riguarda Edoardo, ma proprio perché parla di Antonella. Questo almeno è quello che un po’ di utenti dicono dopo aver visto questo video.

Come vi abbiamo anche già raccontato, Dal Moro ha anche poi mandato un messaggio audio nei direct di Instagram ad Edoardo Donnamaria per fargli una proposta. Provocandolo con questo scherzo, gli ha offerto una somma di 10 mila euro per tornare con Antonella. Si è trattata ovviamente di una presa in giro da parte degli Oriele nei confronti soprattutto dei fan della coppa. Dal Moro, infatti, ha aggiunto che se tornassero insieme poi farebbe un sacco di soldi con tutti gli ascolti dell canzone.

Questa ultima canzone pubblicata, è stata scritta da Edoardo mentre si trovava dentro la Casa del GF Vip 7, dove ha conosciuto Antonella e si è innamorato di lei. Quindi tra le parole non ci sono novità riguardo la loro storia, ma sono pensieri riferiti al passato, a quei momenti vissuti all’interno del reality.