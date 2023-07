NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Luglio 2023

Chiara Ferragni

Forse non lo ricorderete, ma in passato la Mattel ha prodotto la Barbie imprenditrice digitale dedicata a Chiara Ferragni

La Barbie in onore di Chiara Ferragni

Nel corso degli anni Chiara Ferragni è riuscita a creare un vero e proprio impero, diventando la prima influencer italiana. Poco a poco il nome dell’imprenditrice digitale ha iniziato a fare il giro del mondo intero, e a oggi tutti ambiscono a essere come lei. Proprio in queste settimane Chiara sta lavorando a nuovi progetti, che verranno rivelati dopo l’estate, e di certo le aspettative non verranno deluse. A settembre come se non bastasse arriverà anche la puntata speciale di The Ferragnez La Serie, interamente dedicata all’esperienza della Ferragni a Sanremo. Nel mentre proprio poche ore fa Chiara ha avuto la possibilità di assistere in anteprima al film Barbie, un live action dedicato alla celebre bambola della Mattel. La pellicola, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling (nel ruolo di Ken), sta già ottenendo un successo incredibile, e di certo nei prossimi giorni se ne parlerà a lungo sul web.

Mentre si attendono i primi risultati ufficiali, in queste ore l’influencer ha ricordato un episodio legato proprio alla fashion doll. Non tutti infatti sanno che qualche anno fa, precisamente nel 2016, la Mattel realizzò la Barbie imprenditrice digitale, in onore di Chiara Ferragni. In merito così la moglie di Fedez ha affermato sui social:

“Il film mi ha fatto pensare a quando abitavo a Los Angeles e in quegli anni la Mattel ha ricreato una Barbie me. Era una Barbie con i miei vestiti e il mio computer, ed era la prima Barbie imprenditrice digitale. Barbie da sempre è stata una donna emancipata, che è riuscita a fare tutto quanto. Sono orgogliosa di essere stata anche io una di queste Barbie”.

Chiara Ferragni è rimasta dunque entusiasta dal film di Barbie e sui social ha condiviso alcuni scatti della serata. E voi avete già visto il film? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per tante altre news.