Daniele Dal Moro provoca Donnamaria e gli offre per scherzo dei soldi per tornare con Antonella

Debora Parigi | 21 Luglio 2023

Siparietto per scherzo e provocatorio quello di Daniele Dal Moro verso Donnamaria quando gli ha offerto dei soldi per tornare con Antonella

La proposta di Daniele Dal Moro a Edoardo Donnamaria per farlo tornare con Antonella Fiordelisi

Stanote è uscita su tutte le piattaforme streaming la nuova canzone di Edoardo Donnamaria, “Piccolo Sole”, dedicata alla sua ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi. I fan dell’ex volto di Forum (che sogna una carriera da cantante) l’hanno ovviamente ascoltata. Ma non solo, anche Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli l’hanno voluta sentire.

A tal proposito, Daniele ha messo su Instagram delle storie in cui mostra Oriana mentre ascolta il brano. Lei muove la testa a tempo di musica e sorride ascoltando le parole.

Ma non finisce qui, perché in alcune storie successive Daniele Dal Moro ha messo il messaggio audio che lui ha mandato in direct a Donnamaria. In pratica ha proposto al suo ex compagno di reality di dargli dei soldi per farlo tornare con Antonella. In questo modo avrebbe poi guadagnato ancora di più dagli ascolti da parte dei fan. Gli ha infatti detto:

“Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella. Tanto, ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan, che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro. Secondo me ci potremmo mettere d’accordo per fare una roba del genere. Io ti faccio un bonifico ora da 10 mila euro. E basta, e tu torni con Antonella, poi il resto vien da sé”.

I fan Donnalisi vorrebbero tanto che i due ex vipponi tornassero insieme e si sperano. Ma potrebbe essere una speranza mal riposta e non avere mai un futuro. Infatti proprio di recente la Fiordelisi ha detto di aver fatto di tutto per Edoardo e che adesso non ha più intenzione di fare un primo passo verso di lui. A queste parole Donnamaria aveva replicato mettendo un like a un tweet frecciatina contro di lei.