1 La camera d’albergo di Orietta Berti si allaga

Questa sera partirà la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2021 e finalmente scopriremo il vincitore della kermesse musicale. Tanti ospiti sfileranno sul palco e tutti gli artisti si esibiranno e verranno votati da Sala Stampa, Giuria Demoscopica e Televoto. Nelle ultime ore, una delle protagonista dello show, ha rilasciato un’intervista a Italia Sì. Stiamo parlando di Orietta Berti, la quale aveva già dichiarato di essere stata inseguita dalla polizia, ha raccontato di aver allagato la sua stanza d’albergo.

Il tutto dovrebbe essere successo oggi o nella giornata di ieri. Nel video qui sotto, infatti, possiamo ascoltare parte del suo racconto. Scopriamo, perciò, insieme quello che ha affermato la celebre cantante:

Per finire tutto ho allagato la stanza d’albergo. Mi hanno regalato i fiori e non avevo un vaso. Li ho messi dentro al lavandino, ho aperto l’acqua e poi sono andata di là. Quando sono tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio. E allora ho lavorato tutta la notte con gli asciugamani. A strizzare l’acqua e a pulire il bagno. Era anche largo quel bagno lì, non finiva più.

Orietta Berti che ieri sera ha allagato la stanza d’albergo ✈️#Sanremo2021 pic.twitter.com/yMby2MptQv — Andrea Pizzoferrato (@andiboi95) March 6, 2021

Orietta Berti a, quindi, confessato a Marco Liorni di aver allagato per sbaglio la sua camera d’albergo. Il problema, però, lo ha risolto e stasera tornerà all’Arston con il brano “Quando ti sei innamorato“. Non ci resta che attendere e scoprire in quale posizione della classifica si piazzerà. Continuate a seguirci per tante altre news.