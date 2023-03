Micol batte Antonella e Nikita ed è la seconda finalista del GF Vip 7

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2023

GF Vip 7

Il pubblico sceglie il secondo finalista del GF Vip 7

Siamo davvero molto vicini alla Finale del GF Vip 7 e quibdi a scoprire chi vincerà questa edizione. Oggi, giovedì 16 marzo, il televoto non è stato eliminatorio, ma ha indicato il secondo finalista del reality. La prima ricordiamo è stata Oriana Marzoli. I vipponi però all’inizio pensavano che fosse un verdetto eliminatorio.

In nomination questa settimana sono finiti Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Daiele Dal Moro, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Luca Onestini. La puntata del Grande Fratello è iniziata subito con Alfonso Signorini che ha dato lo stop al televoto e ha fatto schierare i vipponi con le spalle al led.

Il conduttore ha dato i primi verdetti, cioè chi si è salvato (ma ricordiamo che in realtà questi nomi sono quelli che non ha preso la preferenza maggiore). Il primo nome è stato quello di Daniele, seguito da Onestini. Poi il conduttore ha avvertito che il televoto era per il secondo finalista. A questo punto non si sono candidate Milena e poi Giaele.

Sono rimaste Antonella, Micol e Nikita che sono state invitate ad andare in studio per sapere il verdetto. Tra le tre, la prima a non avere l’accesso alla Finale è stata Antonella. Tra Niktia e Micol il pubblico ha deciso che la seconda finalista del Gf Vip 7 è Micol. Queste le percentuali di preferenza: Micol 33%, Antoenlla 22%, Daniele 21%, Nikita 19%, Onestini 3%, Milena 1%, Giaele 1%.

Potete rivedere tutta la puntata e seguire la diretta sul sito del Grande Fratello e su Mediaset Play.